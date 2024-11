Путин си призна: Първите Storm Shadow по цел на руска територия взеха жертви (ВИДЕО)

Издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин направи специално обръщение в рамките на 6 минути заради използването на западни ракети за удари по военни цели в Русия и руският отговор с обстрел на украинския град Днипро (Днепропетровск).

Путин изрично си призна, че ударът със Storm Shadow в Курска област е взел военни жертви, като призна и, че той е бил по команден пост на руската армия. Командването на поста, обаче, не било пострадало - интересно как, след като видеокадри ясно показаха, че има срината до основи сграда и то в имот, който се управлява директно от администрацията именно на Путин. С други думи, нима в команден пост са убити и ранени само редници и ефрейтори: Ракети Storm Shadow удариха имот на Путин: Какво се знае (ВИДЕО и СНИМКИ)

Че е имало жертви при удара с британско-френските ракети първо съобщи един от руските източници в Телеграм, който при такива случаи обикновено публикува вътрешна информация: Руски източник: Storm Shadow уби и рани десетки военни, включително севернокорейци (ВИДЕО)

Руският диктатор обясни и каква ракета е използвана срещу Днипро - нова руска балистична ракета на име "Орешник", движеща се със скорост от 10 маха (невъзможно било да бъде свалена от сегашните ПВО системи), като тя поразила машиностроителен завод, припомнете си: Отговорът на Путин за западните ракети: За пръв път ракета с няколко бойни глави - по Днипро (ВИДЕО)

Най-смешното в цялата реч на Путин наред с обвиненията как САЩ нарушили договор с Русия* за неразпространение на ракети със среден обсег (ATACMS не са със среден обсег по класификация - интересно "Орешник" как така се появи, ако Русия нищо не е правила по време на договора) беше уверението му, че при бъдещи удари с "Орешник" или други "нови руски ракетни системи", Русия щяла да предупреждава цивилното население на Украйна и на "приятелски страни" да напусне зоната, в която Руската федерация се цели. Предупреждението щяло да се дава, защото "Орешник" не можело да бъде свалена - а в казаното от Путин излезе, че в "отговор на западната ескалация" жертва ще е Украйна, а не Русия да се осмели да стреля по "колективния Запад": "Противоотровата", която САЩ може да даде на Украйна за междуконтиненталната балистична ракета "Рубеж" (ВИДЕО)

* Путин визира Договора за ликвидиране на ракети със среден обсег от 1987 година между САЩ и СССР, като американските ракети със среден обсег са "Круз" и "Пършинг II", а съветските ракети са СС-20. До крайния срок на договора - 1 юни 1991 г., са унищожени общо 2692 ракети със среден обсег – 846 от САЩ и 1846 от Съветския съюз. Съгласно договора, на всяка от договарящите се държави е позволено да проверява военните съоръжения на другата страна за изпълнението на споразумението. На всяка страна е разрешено да обяви и запази за музейни изложби 15 неработещи ракети, 15 ракетни кутии и 15 установки. Но на 10 февруари, 2007 година Владимир Путин обявява, че договорът вече не е в руски интерес, заради намерението на САЩ да разположи ПВО (не нападателни ракети със среден обсег) системата Ground Based Midcourse (тази система е за противодействие на балистични ракети) в Полша и Чехия - редица анализи сочат, че за Путин не е изгодно договорът да се поддържа, защото Китай не е страна по него и развива собствени ракети със среден обсег:

⚡️⚡️ ⚡️ The full statement by Vladimir Putin regarding the strike with the latest medium-range ballistic missile on a defense industry facility in Dnipro, as well as new threats due to Ukrainian strikes with Storm Shadow and ATACMS on Russian territory. pic.twitter.com/PQSpj2HC73