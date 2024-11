Първи удар със Storm Shadow в Русия. Оценка на щети след първия удар с ATACMS (ВИДЕО)

Ракети Storm Shadow вече са използвани от Украйна за атака срещу цел на руска територия. За това съобщават руските военнопропагандни телеграм канали "Двама майори", "Военен информатор" и кореспондентът на "Комсомолская правда" Александър Коц. Същата информация публикува и Bloomberg на база данни от западен източник - за първа такава операция на руска територия със Storm Shadow.

Руските канали говорят и показват видеа от последствия от атаката - те не са геолокализирани. Става въпрос за село Марино, Курска област, а "Рибар" твърди, че имало 2 прехванти Storm Shadow, летящи към Ейск. Общо руснаците говорят за 12 изстреляни ракети. "Рибар" говори и как украинците имали малко ракети Storm Shadow и че като стрелят така, "в залпове", проблемът за Русия със западните ракети можел да се реши от самосебе си.

В Марино има голям комуникационен център на руските военни - долното видео е заснето близо до историческото имение на Баратински, сега санаториум под контрола на администрацията на Владимир Путин. Целта, разположена в източната част на имението, е въпросният "комуникационен център" по неофициални данни. Вероятно той е подземен и може би там е имало и команден състав на севернокорейците (КАРТА):

In the Kursk region, there are multiple reports of Storm Shadow/SCALP missiles hitting Russian facilities. Among them a main communication hub in the village of Mar'ino. According to Russian media and local channels, 12 missiles were used. pic.twitter.com/QoqeNGhFkE