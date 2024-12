Руски канали бият тревога: Украйна атакува с ново оръжие петролопровода "Дружба" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Украинска въздушна атака е станала факт срещу петролопровода "Дружба" рано тази сутрин. Това съобщават два руски телеграм канала - пропагандният Mash, чийто собственик Арам Габрелянов е под европейски санкции, както и свързваният с ФСБ канал ВЧК-ОГПУ.

Според информацията на Mash, при атаката е използвана ракетата-дрон "Пекло" (бел. ред. - Ад, Пъкъл). "Тръбопроводът не е засегнат, в резултат на атаката е частично разрушена техническа сграда. Няма пострадали хора. Участъкът от петролопровода е последната точка за изпомпване преди границата. Оттам петролът отива и в Европа", пише Mash.

Още: Конкуренцията на руския "Орешник": Украйна е произвела 100 броя от новите си ракети "Ад" само за 3 месеца

According to a Russian source, AFU launched a strike on the Druzhba oil pipeline in the village of Mamai around 4:30 AM, reportedly using a "Peklo" missile-drone. While the pipeline remained undamaged, a technical building on the site sustained partial destruction. This section… pic.twitter.com/B48s3Z2hVm