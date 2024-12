Зеленски: Путин е наредил на Фицо да отвори втори енергиен фронт срещу Украйна

"Изглежда, че Путин е наредил на Фицо да отвори втори енергиен фронт срещу Украйна за сметка на интересите на словашкия народ. Заплахите му да прекъсне аварийното захранване на Украйна тази зима, докато Русия атакува нашите електроцентрали и енергийна мрежа, могат да се обяснят само с това".

Това написа украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа Х.

"Единствените причини, поради които Украйна сега трябва да внася електричество, са руската окупация на Запорожката атомна електроцентрала и използването на ракети и безпилотни самолети „Шахед“, за да унищожи целенасочено голяма част от производството на топлинна и водноелектрическа енергия в Украйна", отбелязва Зеленски.

Още: Роберт Фицо: Словакия ще обмисли реципрочни мерки, ако Украйна спре транзита на руски газ

"Благодарение на героичните усилия на нашите енергийни работници и животоспасяващото сътрудничество с ЕС, САЩ, Обединеното кралство, Норвегия, Япония и други партньори успяхме да предотвратим прекъсване на тока в Украйна. И сега Фицо въвлича Словакия в опитите на Русия да причини още страдания на украинците", пише още украинският президент.

Той припомня, че подкрепата за руската агресия е напълно неморална, както и че недалновидната политика на Фицо вече е лишила словашкия народ от компенсация за загубата на транзита на руски газ. "Сега рискува да лиши словаците от още 200 милиона долара годишно, които Украйна плаща за вноса на електроенергия", твърди Зеленски.

Още: Фицо и Путин се наговарят за мирни преговори, без да питат Украйна (ВИДЕО)

По думите му Словакия е част от единния европейски енергиен пазар и Фицо трябва да спазва общите европейски правила. "Всякакви произволни решения в Братислава или нареждания на Москва към Фицо по отношение на електроенергията не могат да спрат електрозахранването на Украйна, но със сигурност могат да прекъснат връзките на настоящите словашки власти с европейската общност", посочва в изявлението си Зеленски.

It appears that Putin gave Fico the order to open the second energy front against Ukraine at the expense of the Slovak people’s interests. Fico's threats to cut off Ukraine's emergency power supply this winter while Russia attacks our power plants and energy grid can only be…