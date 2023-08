Руски мародери: Крадат не само перални, а и колелета (ВИДЕО)

ОЩЕ: Руските войници изнасят дори перални от ограбените домове в Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ)

Каквото взема с оръжие в ръка си е мое - този символ на руското мародерство ще е един от мрачните спомени на войната в Украйна. А ново видео показва, че руснаците вече са стигнали до това да вземат и колелета. Друг е въпросът що за войници са показаните на долното видео предвид вида им:

Ефектът от санкциите: Руснаците останаха без перални, телевизори и хладилници

After washing machines, toilets and other furniture the second army of the world started to loot bicycles from the local population. Being proud of it as well.



I am not even going to talk about how these bums are dressed. pic.twitter.com/oSrVrONVaP