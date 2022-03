Руски медии: Рамзан Кадиров пристигна в Мариупол (ВИДЕО)

Убийства, изнудвания, корупция: Кой е "пехотинецът на Путин" Рамзан Кадиров (ВИДЕО)

Агенция “РИА Новости” публикува снимка, на която се вижда Кадиров да позира сред тридесетина въоръжени мъже в малка стая. А руската телевизия разпространи кадри и от среща между Кадиров и мъж, представен като руски генерал на име Андрей Мордичев, за когото украинската армия каза, че го е убила.

Миналата седмица Кадиров заяви, че неговите сили са превзели кметството на Мариупол, но после поясни, че всъщност ставало дума за друга административна сграда в периферията на града. В средата на месеца Кадиров каза, че хиляда чеченски доброволци са отишли в Украйна, за да се сражават там.

Новините от Мариупол са мрачни и в известна степен противоречиви. Има непотвърдени сведения, че някои части на града се под руски контрол, но и че продължават ожесточените сражения, като руснаците се опитват да завземат пристанището. Сигурно е обаче, че хуманитарната криза се задълбочава неимоверно.

