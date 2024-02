Руски наемници пребиха брутално клиенти на заведение в Крим (ВИДЕО, 18+)

Според руския информационен телеграм канал ASTRA, който цитира РБК, на двамата арестувани е повдигнато обвинение по чл. 213, ал. 2 от руския наказателен кодекс. Максималното наказание е 7 години затвор.

Става въпрос за акция на руски наемници - от една от многобройните частни военни компании, в случая ЧВК "Мечка", която е свързвана с ЧВК Редут: Новата ЧВК Вагнер: Британското разузнаване посочи коя е тя

При "акцията" са бити и ранени дузина посетители на заведението. Командири на ЧВК "Мечка" публикуваха снимки на битите, обяснявайки, че са подстрекатели и прославяли Украйна, за което си получили наказанието.

Местни източници съобщиха, че всъщност няколко пияни клиенти на заведението се сбили, а загубилите отишли "да потърсят помощ", твърдейки, че уж "проукраински елементи" действат в ресторанта и викат "Слава на Украйна". Загубилите боя се оказали членове на ЧВК "Мечка". Те се върнали с въоръжен "отряд за бързо реагиране" и започнали да бият клиентите (ВИДЕО, 18+).

In #Crimea, militants stormed a cafe with gunfire and beat up visitors



Crimean Telegram channels report that the incident took place in the evening of February 23 in the resort village of Chornomorskoye in western Crimea.



Drunken armed men in masks stormed into the local cafe… pic.twitter.com/FkYyvsIuip