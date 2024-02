Обещания за Украйна, Русия напредва: 1 украинец се бие с 10 руснаци (ВИДЕО)

Една от ключовите забележки на генерал Събев в Студио Actualno беше именно тази, че за да е ефективна, военната помощ трябва да идва навреме.

"Часовникът тик-така. Смели украински войници умират. За пръв път от много месеци насам Русия превзема украинска територия. Но в САЩ председателят на Камарата на представителите (бел. ред. - републиканецът Майк Джонсън, протеже на Доналд Тръмп) даде 2 седмици ваканция на камарата. Трябва да се върнат и да свършат това. Този провал да бъде помогнато на Украйна няма да бъде забравен никога от историята и ще има отпечатък за десетилетия напред". Това заяви президентът на САЩ Джо Байдън на среща с американски губернатори, визирайки упоритостта и политическата алчност на кръга около Доналд Тръмп в Републиканската партия по отношение на новия американски пакет военна помощ за Украйна – той мина в Сената, но трябва да мине и в Камарата на представителите: Сенатът на САЩ одобри 60 млрд. долара помощ за Украйна, предстои по-трудното

Biden stated that the Russians are succeeding in seizing Ukrainian territories and that Kyiv is losing the ability to hold on to them



He also urged congressmen to return as soon as possible and vote for financial and military aid to Ukraine. pic.twitter.com/QoMCLBcgtQ — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2024

Думите на Байдън се онагледяват добре от ВИДЕОКАДРИ (18+), които показват как един украински войник се бие сам срещу 10 руснаци в жестоката окопна война. По данни на украинските сухопътни сили, украинският войник е оцелял – на видеокадрите има и комуникация по отворен канал между руските войници и командира им, който ги ругае как може 1 украинец да удържи 10 руснаци. Боят е станал факт през декември, 2023 година: Един срещу десет: Украински войник удържа 10 руснаци и докарва истерия на руски командир (ВИДЕО)

На този фон, на втората годишнина от старта на пълномащабната война, украинският външен министър Дмитро Кулеба обяви, че до края на месец март ЕС ще достави на Украйна 170 000 артилерийски снаряда. Кулеба каза това след разговор с външния министър на ЕС Жозеп Борел. И добави пред "Гласа на Америка", че по отношение на САЩ многократно е казвано следното и на републиканци, и на демократи – забавянето на американската помощ ще предизвика процеси, които накрая ще навредят на интересите на обикновените американци и на САЩ като цяло. В Киев, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че първият транш от пакета от 50 млрд. евро за Украйна, приет от ЕС за следващите 4 години, ще бъде предоставен също през март – става въпрос за 4,5 млрд. евро: Оръжие, пари и гаранции: Какво обещаха на Украйна на втората годишнина от войната? (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

През последното денонощие интензивността на бойните действия по целия фронт в Украйна не се променя особено. В сутрешната сводка на украинския генщаб са отчетени общо 84 бойни сблъсъка – пак направлението "Маринка" и по-специално Новомихайловка, югозападното предградие на град Донецк, е най-горещата точка, с 39 отбити руски пехотни атаки. При Авдеевка е втората най-гореща точка: линията Невелско – Първомайско – Северно – Ласточкино тоест югозападния полукръг от около 5 до 15 километра от Авдееевка, където има 14 отбити руски пехотни атаки според украинските данни. При Бахмут, специално от юг (Ивановско, Клещеевка и Андреевка) са отбити 13 руски пехотни атаки за последното денонощие, съобщават украинците. В своя сутрешен обзор популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, отбелязва, че руснаците "консолидирали" позициите си в източните покрайнини на Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут, там от запад има добри позиции на висок терен за отбрана), както и при Красногоровка (направлението "Маринка"). Геолокализирани видеокадри показват руски позиции южно и югоизточно от Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), което е явно доказателство, че там нещата не се развиват добре в бърз порядък за руснаците:

Докато политическите обещания валят обаче, на фронта за Украйна става все по-трудно. Вчера, 24 февруари, се появиха видеокадри от влизащи в Ласточкино руски войници. Изглежда руските части са овладели и тази точка, директно на запад от Авдеевка, на само около 5 километра - "Рибар" е категоричен за това, но отрича, че Северно също е паднало. Ласточкино пада само седмица след като украинската армия отстъпи от Авдеевка – това поставя въпросът дали някои руски военни блогъри са прави, че всъщност новата отбранителна линия на украинците ще е още по-западно, по линията Орловка – Бердичи? (КАРТА). Според Станислав Бунятов, войник от 24-ти щурмови батальон "Айдар", украинците са били принудени да отстъпят, за да не бъде отрязана логистиката им – но цената на руското настъпление отново е огромна, вижда се от геолокализирани ВИДЕОКАДРИ (18+) с обстрел от украински дронове: След Авдеевка: Срива ли се фронтът и накъде тръгва руската армия? (ВИДЕО)

Russia has occupied Lastochkyne, Ukrainian forces withdrew.



Waiting for more confirmation about Sjeverne, but it seems Ukrainians have left this hamlet as well. pic.twitter.com/ormKB0BH2J — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2024

Същевременно Серхий Цехоски, един от офицерите на 59-та мотострелкова бригада на украинската армия, увери, че украинската армия има резервни опорни пунктове и укрепления, изградени са минни полета, предаде УНИАН. "Следователно има къде да отидем сега, откъде да ги ударим и да ги посрещнем достойно. Отстъплението от Авдиевка беше точно операция, а не бягство. Ние просто отстъпихме, за да спасим живота на нашите военнослужещи", убеден е Цехоцки. Той добави и, че предвид свалянето на някои важни за руснаците самолети сега те осъществяват много по-малко бомбардировки с авиационни "умни" бомби ФАБ - обхватът на тези бомби е около 70 километра т.е. самолетът, който ги пуска, трябва да се приближи поне на толкова от целта.

В Авдеевка руснаците вече започнаха да издават руски документи на шепата цивилни, които останаха в градчето, не се евакуираха и оцеляха след жестоките 4 месечни боеве (СНИМКИ): "Ейбрамс" се появи при Авдеевка, руснаците плащат за всяка стъпка напред с много кръв (ВИДЕО)

The 47th Mechanized Brigade destroyed a Russian TOS-1A Solntsepek in the Avdiivka direction. pic.twitter.com/OqZNZ9UYLi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2024

Мрачни новини за Украйна има и от западнача част на Запорожието. Там, в Работино, вече има боеве вътре в самото селище – геолокализирани видеокадри показват как руски бронирани машини обстрелват украински позиции и свалят щурмова група до местната поща. Работино е основното селище, което неуспешната украинска контраофанзива успя да върне през лятото на 2023 година (по направлението Орехов – Токмак – Мелитопол), като Работино е на 10 километра южно от Орехов:

RU 70th MRR of 42 MRD driving BMP-3s into Robotyne and dismounting infantry at (47.445189, 35.836478) and the post office (47.44403, 35.839646) then driving back.https://t.co/Eq6OEnCK9o pic.twitter.com/cA9aH1udau — imi (m) (@moklasen) February 24, 2024

(КАРТА) Специално за Работино, Deep State обаче не говори за отстъпление така, както за Ласточкино. Известният украински телеграм канал твърди, че действително руски щурмови групи опитват да влизат в селото и да се укрепят там, но биват откривани и унищожавани, както и пленявани, една по една. Не на същото мнение е политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, който многократно е обвиняван в пристрастия и прибързани заключения – той директно тръби в профила си в Twitter, че по-голямата част от Работино била вече отново превзета от руснаците (КАРТА). Рьопке базира заключенията си на горните видеокадри - за руската щурмова група от 70-ти гвардейски полк, но украинци показват продължение на видеото – с трупове на руските войници точно в тази поща и коментари как този "джоб" на офанзива е нямало как да бъде успешен без укрепени руски позиции на фланговете, каквито очевидно няма (ВИДЕО, 18+). "Рибар" обаче говори как руснаците "окупирали" източната и централната част на Работино, а украинските части се оттеглили към местните гробища - визуални доказателства за това засега няма.

Войната в Украйна: По-голямата картина

За 2 години война украинските ВВС също направиха равносметка – над 18 800 извършени полета, като 7800 от тях са мисии в подкрепа на наземни операции, с въздушни удари. За 2 години украинските ВВС твърдят, че са свалили 340 руски самолета и 325 хеликоптера: Украйна свали руски разузнавателен самолет А-50 за половин милиард долара (ВИДЕА)

Ситуацията е мрачна, но е далеч от безнадеждна, пише в дневния си обзор ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). От ISW признават, че руснаците държат инициативата на фронта и имат напредък тук и там, но на много висока и кървава цена. В пъти повече руснаци умряха, за да бъде превзето градчето Авдеевка (31 000 души население преди войната), отколкото официално за цялата война на СССР в Афганистан – според най-новите потвърдени данни числото на потвърдените към сегашния момент убити руски войници в Украйна е 83 000. Говорим обаче само за хора, за които "Медиазона" и "Медуза" са намерили твърди доказателства, че са умрели – по официални некролози, свидетелски показания и то на роднини или близки приятели, лично потвърждение от журналистите на една от двете руски медии и т.н. - за много повече просто няма достоверни данни къде са и какво е станало с тях, а украински и западни оценки са категорични, че в пъти повече руски войници са оставили костите си в Украйна или са били толкова тежко ранени, че не могат да се върнат на фронта. Официалните украински данни сочат почти 410 000 руски войници като загуби за руските въоръжени сили в Украйна. Руската армия не е победоносната Червена армия от Втората световна война, но Владимир Путин остава смъртоносна заплаха за Украйна и НАТО, която не може да се подценява, добавят американските анализатори.

Факт е обаче, че новини като тези за Авдеевка изглежда влияят в полза на Путин в Русия – според социологическото проучване на "Хроники" вече 17% от запитаните твърдо вярват, че Русия не може да спре войната без да постигне целите си – това е картината към края на януари, 2024 година, докато през октомври, 2023 година този процент беше само 12 на сто. 22% от руснаците твърдо подкрепят и войната като инструмент да бъде решен "украинския въпрос". За сравнение, 19% твърдо искат това да стане по мирен път – процент, който почти не се променя. 29% обаче искат демобилизация за събраните в руската армия по време на т.нар. частична мобилизация преди вече над година и половина, докато само 17% подкрепят нова вълна на мобилизация. Дори сред твърдите привърженици на войната, само 22% подкрепят нова мобилизация.

Two years of full scale war, ten years of illegal occupation and interference. Despite everything that happened, Ukraine is standing, fighting, and protecting its independence and sovereignty. pic.twitter.com/MWTm6CYG1w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2024

Вчера, 24 февруари, на 80 години почина председателят на Руския върховен съд Вячеслав Лебедев. Той беше онкоболен.

"Красотата на руския свят" за пореден път се прояви в Крим – на 23 февруари вечерта, в село Черноморско, въоръжени и предполагаеми пияни мъже са набили постетители на местно кафене. На ВИДЕО е запечатан побой над поне един гост на кафенето, но свидтели пишат, че военните бият и други посетители, включително жени. Очевидно това е било предшествано от домашен конфликт. Виждат се плешиви мъже без униформи, облечени с тениски с мечи лапи и надпис "МЕЧКА" – вероятно това са бойци на местната ЧВК "Мечка". "Мечките" са свързани с ЧВК Редут, контролирана от ГРУ.

