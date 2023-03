Руски партизани: В следващите две седмици имаме изненади за Путин (ВИДЕО)

"Ние сме борци срещу Путинския режим. Продължаваме да действаме в Курска област. Днес ние се обръщаме към цивилните, които са принудени да строят укрепления за Путинската армия. Приготвили сме много подаръци затова настоятелно ви молим да не ходите на работа през следващите две седмици, саботирайте работата, а най-добре - присъединете се към нас, заедно ще се борим за свободата в Русия", казва един от маскираните и въоръжени мъже във видеото.

