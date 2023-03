Партизани осмяха беларуското ПВО с дрон, кацащ на руски разузнавателен самолет (ВИДЕО)

От BYPOL поясняват, че този разузнавателен полет на дрона е предшествал атаката на летището в Мачулищи. При това са използвани цивилни дронове, закупени от магазина, уточняват те. Разузнавателните полети са продължили цели 2 седмици.

"Не толкова отдавна диктаторът [Александър Лукашенко] за пореден път каза, че разполага с най-добрата противовъздушна отбрана и средства срещу безпилотни самолети", пишат с ирония от BYPOL, осмивайки беларуското ПВО.

„По време на една от успешните разузнавателни операции дронът не само прелетя в защитената зона на посоченото летище и в близост до руския военен самолет А-50У, но дори кацна на неговата радарна станция („антена“)“, се казва в съобщението.

От групировката добавят, че „прехвалените средства за борба с безпилотни летателни апарати“, за чиято разработка и производство в Беларус са изразходвани десетки милиони рубли от бюджета, не са свършили никаква работа.

"Беше ли съобщена информация за тези инциденти от самоназначилия се диктатор? Разбира се, че не", казват още те.

Припомняме, че на 19 февруари беларуски партизани атакуваха успешно руски военен самолет "Бериев А-50" с дронове на военното летище Мачулищи. Поразеният самолет струва 330 млн. eвро. Той се използва за разузнавателни цели и е считан за едно от малкото руски предимства на бойното поле – защото има радари с много голям обхват: 650 километра, когато става въпрос за въздушни обекти и 300 километра за наземни обекти. С тези радарни възможности, самолетът може да засича и много ниско летящи обекти, които иначе не биха били открити от наземни радари.

Беларуската държавна телевизия обаче определя всичко това като "фейк". Беше пуснат и специален репортаж с руския самолет и как нищо му няма - няма обаче как да се определи кога е заснет репортажът.

Yesterday, Belarusian state media published, for the first time, a video of the A-50 plane, where they claimed the plane was not damaged and the diversion was a fake.



It is not specified when their video was filmed, and due to night footage it is impossible to assess the damage. pic.twitter.com/zfaFhJaFQe