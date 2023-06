Руски пълномощник съобщи за атака с дронове срещу Крим

Аксьонов заяви, че шест безпилотни самолета са били свалени, а три са били принудени да се приземят с помощта на методите за електронна война.

Твърди се, че един от дроновете се е взривил в село Докучаево в централната част на Крим, в резултат на което са счупени стъклата на няколко къщи, казва пълномощникът, цитиран от "Украинска правда". Не се съобщава за жертви.

It was loud in Crimea overnight. Russian appointed governor Aksyonov said 9 drones were launched towards Crimea. 6 were shot down, 3 were jammed and brought down, the governor claimed . pic.twitter.com/o4vVwX9kbg