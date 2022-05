Руски ракети полетяха към Киев по време на речта на полския президент в парламента (ВИДЕО)

Това написа в профила си в Туитър депутатът от Върховната Рада на Украйна Роман Хришчук. Само 50 минути по-рано Дуда, който през уикенда беше в Киев за втори път от началото на войната пусна от профила на президентската канцелария обща снимка със Зеленски в Киев.

В неделя Анджей Дуда стана първият държавен глава, който от началото на войната произнесе реч на живо в украинския парламент. От офиса на полския президент съобщиха за визитата в 1 часа през нощта срещу неделя, когато вече Дуда се е намирал на украинска територия с информацията, че в неделния ден ще говори пред парламента на Украйна. От съображения за сигурност Варшава не публикува повече информация, затъмнение имаше включително за състава на полската делегация.

Самата реч на полския президент също не беше излъчена. Телевизия Белсат показа изправените на крака при влизането на Дуда украински депутати и овациите в негова чест. По преразказ от украинския депутат Володимир Ареев Дуда се обърнал от заседателната зала на Радата към световните лидери с думите: „След Буча, Бордянка и Мариупол не може да има бизнес с Русия както преди, госпожи и господа!“ Със нарочно закъснение в 15.50 българско време започна и излъчването на съвместната пресконференция на Дуда и Зеленски от телевизионните канали в Полша и Украйна.

Въпреки пълната секретност и умишленото закъснение във времето на всякакви съобщения за визитата в Киев точно в момента, в който Дуда говорел от трибуната на парламента към столицата били изстреляни руски ракети и обявена въздушна тревога. Депутатите са били евакуирани незабавно в бомбоубежище, не се съобщава каква е била процедурата за Зеленски и Дуда.

„Дълбоко съм убеден, че е време да се сключи нов договор за добросъседство, който ще вземе предвид това, което изградихме в нашите отношения, поне през последните месеци“, каза още полският лидер, цитиран от „Укринформ”.

President Duda: "I won't rest until Ukraine is a member of EU, because Ukraine is a face of Europe, a courageous defender of our big European family!" pic.twitter.com/iXPVaYc0mH

Освен това, според Дуда, настоящата ситуация в Украйна е показала, че мрежата от пътища, железопътни линии и други видове транспортни връзки между Украйна и Полша не работят достатъчно добре.

Според президента "полско-украинската граница трябва да обединява, а не да разделя". Дуда смята, че "знак за добри двустранни отношения трябва да бъде бърза железопътна връзка между Киев и Варшава".

„Ще го изградим заедно“, заключи полският лидер.

“Dear Ukrainians, your relatives — wives, parents, children — who were forced to leave for Poland, are not refugees in our country, they are our guests,” said Polish President Duda.



Ukrainians will never forget everything that Poland has been doing for us.pic.twitter.com/jxojvNn1QC