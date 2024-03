Хаос в Русия: Пожар пламна и в електроцентрала в Санкт Петербург (ВИДЕО)

Още: В Московска област отново се борят с голям пожар (ВИДЕА)

Пожар в електроцентрала

Става въпрос за района на електроцентралата "Южная" във втория по големина руски град.

Кадри в социалните мрежи показват издигащ се черен облак от гъст дим. Той може да се види от километри. Все още не е ясно какво е предизвикало огъня.

The fire in St. Petersburg can be seen from afar. pic.twitter.com/G7egzpGbGb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2024

Още: Те са си вкъщи: Украинското разузнаване с коментар за пробива в Белгородска област

Огънят в Орловска област още не може да бъде потушен

In the Russian city of Orel, at night there was an explosion at an oil depot. A strong fire broke out at the site, which has not yet been extinguished. pic.twitter.com/FBVjRLrFe0 — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024

Относно успешния удар с дронове в петролно депо в Орловска област на Русия - към 11:15 ч. българско време стана ясно, че пожарът още не може да бъде потушен.

Според служител на службите за спешна помощ, цитиран от руската държавна информационна агенция РИА Новости, се е запалила цистерна, съдържаща петролни продукти.

Още: Нямат дори вода за пиене: Руснаците има за какво да мислят относно фронта (ВИДЕО)

ПВО работи, сигнали за тревога в различни области

В няколко области на Руската федерация прозвучаха сирени за въздушна тревога, включително в Белгородска, Воронежка, Ростовска област. В региона на Белгород, отбелязаха местните "Телеграм" канали, противовъздушната отбрана работи. Именно там и в Курска област се съобщава и за сражения, дело на трите руски доброволчески батальона, подкрепящи Украйна във войната.

A missile danger is declared in the Voronezh region, the Russian media reports



An air alert is sounding in Voronezh. pic.twitter.com/MvPkuuuwMl — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024

В Таганрог, Ростовска област, е имало нападение от безпилотен самолет, като кметът призова жителите да слязат на долните етажи или в мазетата си. "Намерете място без прозорци, седнете на пода", пише градоначалникът Андрей Фатеев, цитиран от ASTRA.

Това е десетият регион на Руската федерация, атакуван от дронове в рамките на един ден.

В Брянск пък се предприемат "определени превантивни мерки за предотвратяване на терористични дейности", каза губернаторът. Той не предостави подробности. Местните публични страници пишат, че няколко улици в града са блокирани.

Още: Танк със знамето на ЕС се появи в руско село (ВИДЕО)