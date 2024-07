Руски самолет "Сухой Суперджет 100" се разби край Москва (ВИДЕО и СНИМКИ)

Пътнически самолет се разби в района на руската столица Москва на 12 юли.

Това съобщават свързаните със силите за сигурност канали в Telegram "112", Baza и Shot. Информацията за катастрофата е потвърдена пред контролираната от Кремъл агенция ТАСС от службите за спешна помощ.

Самолетът "Сухой Суперджет 100" (NEW-95) се е разбил край Коломна, Московска област. Трима души са загинали - това е екипажът с пилоти, които са били на борда. Не е имало други пасажери.

