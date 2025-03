В сряда, 5 март, руски съд осъди британския гражданин Джеймс Скот Рийс Андерсън на 19 години затвор, по обвинение, че се е сражавал за украинската армия в руската Курска област, граничеща с Украйна. 22-годишният мъж е бил признат за виновен в "тероризъм" и "наемничество", се казва в изявление на пресслужбата на съдилищата в района на Курск, където той беше съден при закрити врата от военен трибунал.

Според този източник той се е признал за виновен и е признал, че се е сражавал за Украйна поради финансови причини. В изявление Руският следствен комитет твърди, че Андерсън е влязъл "незаконно" през ноември 2024 г. в руския регион Курск, където украинската армия все още държи няколкостотин квадратни километра след изненадващата си офанзива, започнала на 6 август 2024 г.

Russian military court has sentenced 22-year-old British citizen James Scott Reece Anderson to 19 years in a penal colony on charges of terrorism and mercenaryism.



Anderson is a former serviceman who served as a private in the 252 Squadron of the 22nd Signal Regiment of the… pic.twitter.com/WLzoaf9UMc