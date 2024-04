Руски удар подпали една от най-големите ТЕЦ в Украйна (ВИДЕО)

Последното нападение е довело до "сериозни щети" в два ТЕЦ-а, съобщиха от ДТЕК, без да уточняват местоположението им.

Кадри в социалните мрежи обаче показаха, че руснаците са ударили Триполската топлоелектрическа централа в Киевска област, една от най-големите в Украйна.

Another video from the fire at the Trypilska thermal power station pic.twitter.com/qi2Q8yzUL4