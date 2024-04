Ракети "Кинжал" поразиха Украйна: Удар по енергийни обекти в Лвов, Харков пак е без ток (ВИДЕО)

Украинските военни обявиха, че Москва е изстреляла безпилотни самолети, крилати ракети от бомбардировачи Ту-95 и хиперзвукови ракети "Кинжал" по различни региони.

Още: Русия атакува: Обстрел с ракети "Кинжал" по Киев и Лвов, много щети в Харков

Областната администрация на Киев съобщи за нападение срещу обект от критичната инфраструктура. Ударите с дронове са предизвикали пожар.

Сигналът за тревога в региона на столицата на Украйна продължи повече от 5 часа. Не се съобщава за жертви и пострадали. В "Телеграм" канала на кмета на Киев Виталий Кличко няма никаква информация.

Повече от 200 хиляди абонати в Харковска област останаха без електрозахранване след нощната атака от страна на Руската федерация. Метрото функционира като убежище.

Само в Харков бяха нанесени най-малко 10 удара по критичната инфраструктура, съобщи по-рано ръководителят на областта Олег Синегубов.

"На 11 април в 05:10 ч. в Харков ракета С-300 обстреля енергийната инфраструктура. В резултат на обстрела е повреден и апартамент", гласи съобщение в "Телеграм" канала му.

Около 15 населени места в Харковска област са били поразени от вражески артилерийски и минометни атаки - Синковка, Петропавловка, Степова Новоселивка и др.

През нощта руски крилати ракети от различни класове, а също и дронове, атакуваха два обекта от критичната енергийна инфраструктура в Лвовска област - до границата с Полша. Става дума за обект от газоразпределителната инфраструктура в района на град Стрий и електрическа подстанция в Червоноградски.

"Възникнали са пожари. Те бяха бързо потушени от пожарникарите. Няма жертви или пострадали. Всички животоподдържащи системи в Лвовска област работят нормално", съобщи ръководителят на региона Максим Козицки.

Жители съобщават за експлозии и в Ивано-Франковска област, отново на Запад, около 6:30 ч. местно време.

Взривове са регистрирани и в Запорожка област. Две руски ракети са били свалени, но явно отломките са повредили съоръжение от енергийната инфраструктура в региона, съобщи губернаторът Иван Фьодоров.

Противовъздушната отбрана на Украйна свали 7 дрона от типа "Шахед" над Одеска област, съобщи областният управител Олег Кипер. Падналите отломки са предизвикали пожар на територията на енергийно съоръжение. Не се съобщава за жертви или прекъсвания на електрозахранването в региона сутринта. Снощи обаче имаше съобщения за 4 жертви и 14 ранени.

Още: Загинали и пострадали при руска въздушна атака срещу Одеса

Полша обяви, че е задействала военни самолети, за да защити полското въздушно пространство по време на масовата атака. Това се случва за пореден път.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 57 от общо 82 въздушни цели.

Свалени са:

Overnight, Ukrainian air defense shot down 57 out of 82 targets.



Shot down:

16/20 Kh-101/555 air launched

0/6 Kh-47M2 Kinzhal ballistic

0/12 S-300 ballistic

39/40 Shahed drones

2/4 Kh-59 cruise missile pic.twitter.com/lVFD0TWgfr