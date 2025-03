Руски удари по Одеса, има щети по енергийната инфраструктура, жилищни сгради горят (ВИДЕО)

Руски удари нанесоха щети по енергийната инфраструктура, а три частни жилищни сгради горят в предградията на Одеса в резултат на атака с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в своя канал в Телеграм.

Повече от час Одеса и близките крайморски градове бяха подложени на масирана атака с дронове от акваторията на Черно море. Сирените бяха задействани от 21.17 часа до 22.28 часа. Всички съответни служби работят по ликвидирането на последствията. Информация за пострадали се изяснява.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Междувременно украински дронове всяват смут над Крим. Експлозии са чути в много от областите, задействана е и противовъздушната отбрана. Съобщава се за удари в близост до летище Белбек, летището в Новофедоровка. Експлозии са чути и в Саки.

Ukrainian UAVs are actively operating over occupied Crimea. Explosions and air defense activity reported in multiple areas. Strikes reported near Belbek airfield. Reports also suggest an attack on the airfield in Novofedorivka, with ongoing explosions in Saky. pic.twitter.com/q9wzDu3VuN