Руски военни са отвлекли кмета на Мелитопол (ВИДЕО)

"Отвличането на кмета на Мелитопол е квалифицирано като военно престъпление съгласно Женевските конвенции и Допълнителния протокол, които забраняват вземането на цивилни заложници по време на войната", се казва в изявление на украинското външно министерство.

Видео, широко разпространено в социалните медии, включително от беларуския опозиционен вестник NEXTA, показва запис от камера на площада в града. На него се вижда фонтана на площада на победата, до Арката на освободителите в центъра на Мелитопол. Група от десетина души влиза в сградата, след което излиза, като влачи човек. Към момента няма категорично потвърждение дали това е кметът на града.

