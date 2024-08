Руският Волгоград остана без ток след пожар в подстанция (ВИДЕО и СНИМКИ)

Жители на Волгоград в руската Волгоградска област съобщават за взрив и последвал пожар в подстанция през нощта на 4 срещу 5 август. Район Ворошиловски е останал без електричество.

Местни жители разказват пред опозиционния Telegram канал ASTRA, токът е започнал да се връща сутринта, но все още не навсякъде. Причините за експлозията са неизвестни.

A fire broke out at a substation in Volgograd, Russia, during the night. Russian media report that the city experienced power issues. pic.twitter.com/mlUJo798su