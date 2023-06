Руските ПВО свалиха над Крим свой дрон (СНИМКИ)

Първоначалната информация на ръководителя на Крим Сергей Аксьонов бе, че на 6 юни в източната част на полуострова е бил „заглушен и приземен“ украински дрон и новината светкавично бе разпространена в проруски канали. Но по-късно се оказа, че сваленият дрон е разузнавателно-ударен Mohajer-6, доставен от Иран, каквито Русия използва във войната срещу Украйна, пише Newsweek.

Looks as though an Iranian Mohajer-6 UCAV operated by Russia crashed in Crimea. Possible that it was downed by Russian air defenses or EW. https://t.co/Xz4s291TzW https://t.co/ctG0HyrWoD pic.twitter.com/jRCD1ODr5q

Че това е ирански дрон може да се установи по характерните части на крилата и шасито, пише каналът "Военный осведомитель", добавяйки, че не може да се определи дали дронът е паднал заради техническа неизправност или е бил поразен от приятелски огън.

В социалните мрежи отбелязват, че дронът е бил без боеприпаси, което „говори или за неговата разузнавателна мисия, или че се е връщал от полет с вече изразходвани боеприпаси“.

Антон Геращенко, съветник на Министерството на вътрешните работи на Украйна, също коментира инцидента, като похвали руските сили за противовъздушна отбрана за "добрата работа".

So-called "head" of Crimea claimed yesterday that a "Ukrainian army" drone was taken down in Crimea and posted a photo.



It seems they took down their own Iranian Mohajer-6 drone. Good job! pic.twitter.com/YyRl1X9kHH