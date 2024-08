Ето как въздушните сили на Украйна унищожиха мост в Курска област (ВИДЕО)

Мостът над река Сейм в района на Курск е разрушен, украинските войски се опитват да превземат района Глушковски. Това съобщение направи Роман Алехин, съветник на губернатора на Курска област. Той написа в канала си в Telegram, че украинските сили удрят моста в село Звънное.

„Курска област. Глушково. Мостът над река Сейм е разрушен от украинските въоръжени сили. Противникът нанася удари и по моста в село Звънное, Глушковски район. Противникът е преминал към изпълнение на план за превземане на участък на Глушковски район по поречието на река Сейм“, пише Алехин. А главнокомандващият украинските ВВС генерал Микола Олещук публикува видео от удара - изглежда операцията е извършена с авиационни бомби: Специално включване: CNN показа какво се случва на граничния пункт в Суджа

По река Сейм има три моста, но вече са останали два. Ако украинците унищожат и тях, териториите на юг ще бъдат изолирани и руснаците ще имат големи проблеми с логистиката. Около 30 населени места са откъснати, предаде NEXTA и препредаде притесненията на руски военни блогъри, че под заплаха от обкръжение са 700 руски войници.

❗️About 30 settlements in Kursk region were cut off from communication due to the destruction of a bridge



In particular, the town of Tyotkino and the villages of Popovo-Lezhachi and Volfino were cut off.



Propagandists complain that the AFU is allegedly carrying out similar… pic.twitter.com/OaaldSwLDr