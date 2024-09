Руските войници са пушечно месо заради командирите: Гневът на руските военни блогъри расте (ВИДЕО)

Путинова Русия третира собствените си граждани като парчета месо и ги хвърля в месомелачката в Украйна. Това заяви британският премиер Киър Стармър на провелото се преди малко над денонощие заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Изявлението на Стармър не е ексклузивна новина – за над 2,5 години война в Украйна примерите за руско пушечно месо изобилстват. Но смъртта на двама руски оператори на дронове (Дмитрий Лисаковски с позивна Гудуин и подполковник Сергей Грицай с позивна Ърнест) продължава да отеква като най-пресен пример, даван и обсъждан от множество руски военно-пропагандни телеграм канали: Овчедушен протест в Русия заради войната (ОБЗОР – ВИДЕО)

1/ Russian commanders are throwing away their troops in performative assaults to impress their superiors, according to an angry Russian milblogger. His commentary highlights a persistent contributing factor to Russia's very high casualty figures. ⬇️pic.twitter.com/zk2dL4hEzb — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) September 25, 2024

Има обаче и нов пример за недоволството на т.нар. военни блогъри – след като официалното разследване на смъртта на Лисаковски и Грицай заключи, че командването им действало по правилата. "Командирите", които изпратиха хората в ада без нищо, наистина не искаха да бъдат държани отговорни за смъртта им. (...) приятелите ми бяха убити от врага. Но в не по-малка степен те бяха убити от двама дебелокожи дегенерати, които поради лекомислие са командири. И когато хората отказаха да започнат атака без никаква подкрепа (бел. ред. - става въпрос за прикриване с артилерийски огън и евентуално щурмова авиация), отказаха да бъдат глупаво пушечно месо, отговорът беше "ще ви вкараме в затвора". Защото на дебелите дегенерати не им пука за хората. Притесняват се само за дебелите си задници“. Това е само част от публикация от пореден руски военен блогър, в която става въпрос за друг случай, но поводът да бъде написана е точно смъртта на Гудуин и Ърнест.

В случая с двамата загинали руски оператори на дронове най-скандалното за руските Z-канали е, че Лисаковски публикува видео точно преди да бъде пратен като щурмовак в атака тип пушечно месо – в него той описва как звеното му за работа с дронове и разформировано и как командирът му лъже, че дадено населено място (позиция) в Запорожка област е превзето. От видеото става ясно, че според Лисаковски тази лъжа не е единичен случай – за превзети позиции, които не са превзети, руските командири масово лъжат. Лисаковски казва и, че записва видеото, защото "има голяма вероятност да не се завърна от тази атака":

A very curious incident occurred for Russians in the Pokrovsk direction. We've all heard when Russians send specialists like UAV operators and tankmen into meat assaults. In this case, one operator recorded a video before his death...

1/ pic.twitter.com/b893g7mF3w — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 13, 2024

На този фон - поредено видео, записано от руски войник - с опасения, че "ще бъде нулиран". Става въпрос за практика на руските командири да се отървават от неудобни за тях подчинени войници по различни причини. Резултатът е - войникът е убит или изчезнал по време на акция. Интересното е, че и този войник, и Лисаковски са разположени в Запорожка област, в зоната на река Днепър: