Овчедушен протест в Русия заради войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

След дълго време на затишие, роднини на мобилизирани за войната в Украйна руски войници отново протестираха – и отново срещу мобилизацията, а не срещу войната изобщо.

Характерът на протеста беше коренно различен от такива събития навсякъде по света – пресен пример, отпреди месец, е Индонезия и какво стана там, когато местният парламент опита да прокара скандален закон в полза на сина на президента: Масови протести в Индонезия заради Изборния кодекс: 1000 души атакуваха парламента (ВИДЕО). За разлика от това, протестиращите в Русия отидоха пред руското военно министерство, защото вчера се навършиха 2 години от обявяването на т.нар. частична мобилизация заради войната в Украйна. Те поседяха там, а в края на деня бяха прибрани от руската милиция:

Протестът беше сравнително малоброен, освен че нямаше бурно недоволство, а се появиха и провокатори, които "посъветваха" събралите се жени да си ходят вкъщи и да се молят. Дори и това събитие обаче подсказва защо Владимир Путин не бърза с нова официална мобилизация - от страх малките протести да не станат големи, смята ISW:

Вчерашните успешни удари на Украйна по руски оръжейни складове в района на град Тихорецк, Краснодарски край и в Тверска област намират място в дневния обзорен анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Освен очевидните поражения, специално внимание ISW обръща и на украинското официално твърдение, че е унищожен руски мобилен радар "Подлет К1". Това е поне пети такъв унищожен радар от началото на войната – а те се ползват за засичане на въздушни цели, летящи на много ниска височина, в обхват от 300 километра. С други думи, руските възможности за защита срещу нови атаки с дронове са намалени: Атака с над 100 дрона и нови руски складове за оръжие гърмят (ВИДЕО)

Новина и от Австралия – The Sydney Morning Herald съобщи, че бившият командващ австралийския генщаб генерал Питър Лийхи подкрепи идеята 59 танка "Ейбрамс", които излизат от употреба за австралийската армия, да бъдат дадени на Украйна. Украинският посланик в Австралия публично обяви, че такава стъпка ще бъде посрещната с радост от Киев.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Висока интензивност на боеве, но всъщност доста рязък спад на дневна база на 21 септември. Общо 163 бойни сблъсъка е имало тогава спрямо 217 на 20 септември, съгласно официалната сутрешна сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления този път са Покровското и Лиманското – с по 28 руски пехотни атаки. В Кураховското направление са отчетени 25 руски пехотни атаки – по-горещо е било още в Торецкото и Краматорското направление, където е имало съответно 12 и 11 руски пехотни атаки. Интересни данни от Deep State за Краматорското направление – украинците са успели да напреднат на северния фланг, точно над Григоровка, докато руснаците са консолидирали позиции на южния фланг, на запад от Клещевка. За Торецк вече има геолокализирани видеокадри, показващи боеве в северната част на село Ню Йорк и руски напредък до позиции в централната част на Торецк:

Russian Armored Assault going through Northern Niu York thwarted by shelling one returning vehicle hit at 0:17@geoconfirmed @uacontrolmap

Location: Niu York, Donetsk Oblast

48.346486, 37.837740 pic.twitter.com/Gvu9yNg6pQ — Bielitz (@Bielitzling) September 21, 2024

Известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обяви, че и село Невско вече е в руски ръце – заради видеокадри на руско знаме в центъра на населеното място. ISW обаче обръща внимание, че кадрите не показват руски войници и с това напомня как в миналото руснаците в различни точки на фронта в Украйна правеха акции с издигане на знамена, с които уж доказват превземане на дадени позиции, а впоследствие става ясно, че знамената биват слагани от промъкващи се напред руски войници, които веднага след това бягат назад към действителните си позиции. "Превземането на Невско е още една изпълнена задача по пътя към ликвидирането на плацдарма на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на десния бряг на река Жеребец. В бъдеще можем да очакваме засилен натиск от руските войски към линията Терно-Торско, което ще бъде доста трудно за противника да удържи", обобщава каналът. А ISW включва в обзора си геолокализирани кадри на руски позиции западно от Кисловка, Купянско направление и прави заключение, че вероятно селището е превзето от руската армия: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Soldiers of the 60th Brigade lost count of how many mines a Russian blyatbarn managed to pass before it was finally taken down by a simple FPV drone. Kreminna direction. pic.twitter.com/pXtZp6e7tN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2024

"Рибар" коментира и ситуацията в Кураховското направление, главно с фокус Угледар. Според канала, руското военно командване се е отказало от челна атака на Угледар и опитва да напредне по фланговете (Водяне и Пречистовка). "Рибар" твърди, че руската армия е заела по-удобни позиции при южнодонбаските мини 1 и 3 и че загубата на сградите на трошачно-пресевния контрол на двете мини от страна на ВСУ пречи на украинците да събират данни за движението на руски части в района. Но при Максимиляновка руснаците извършиха голяма атака с бронирана техника - 24 опита за пробив с използвани 52 бронирани средства, обаче неуспешно - по данни на 46-та украинска бригада са унищожени 8 руски танка, 4 руски БТР, повредени са още 4 руски бронирани машини на пехотата и са убити и ранени 72 руски войници:

Warriors of the 46th Separate Airmobile Brigade fiercely repelled a massive Russian assault, destroying 8 tanks, 8 IFVs, 4 APCs, an MT-LB, and a motorcycle, damaging 4 IFVs, and inflicting 72 personnel losses, while forcing the remaining enemy forces to retreat after 24 failed… pic.twitter.com/G19S8wvn1F — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 21, 2024

За Покровското направление няма потвърдени данни за големи промени в позициите - има руски твърдения за руски напредък до източните покрайнини на Николаевка, която е североизточно предградие на Селидово и западно от Украинск, до Селидовската въглищна мина, но без геолокализирани видеокадри, доказващи твърденията:

Soldiers from the 25th Airborne Brigade are dismantling a Russian tank near Novohrodivka. pic.twitter.com/3hSBx4ff1j — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2024

Що се отнася до Курска област, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин вече подписа указ, съгласно който се формира независима комисия на федерално ниво за набор на доброволци. Идеята е ясна – да се търси навсякъде ново пушечно месо за постоянно „гладната“ руска армия, защото сегашните усилия не са достатъчни, коментира ISW. Начело на комисията ще е ексруският президент и настоящ зам.-секретар на Руския съвет за сиурност Дмитрий Медведев, а негов заместник ще е руският военен министър Андрей Белоусов.

Освен това, в последните няколко дни редица руски военно-пропагандни канали в Телеграм недоволстваха заради ареста на командира на руската 110-та бригада Владимир Новиков, известен с позивната си Белия. Той е известен сепаратист, бие се в Донбас от 10 години – а сега руските военни блогъри са убедени, че е в ареста, защото е разбил схема за наркотрафик в руската армия, която е организирана от чеченци. Това е пример как руското военно командване "сваля" нивото на равнище оперативно командване на фронта и е възможно арестът да е пореден сигнал за крутите мерки на руското висше военно командване, за да продължава "месомелачката" в Покровското направление – защото Новиков се е занимавал с обучение на оператори на дронове, а руските военно-пропагандни канали в Телеграм раздухаха случай с двама убити такива оператори, пратени в атака в Покровското направление като щурмоваци, смята ISW:

It may not have made major headlines, but it has certainly rattled Russian troops. The commander of the assault unit of the 110th Brigade, known by his nickname "Beliy," was arrested. The terrorist is regarded as a highly competent and successful commander, with notable… pic.twitter.com/OZAxjIUDG2 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 18, 2024

Украинският телеграм канал Deep State отчита лек украински напредък при Камишовка т.е. още по-на север и навътре в Курска област. "Рибар" обаче говори наобратно – че там руснаците си върнали две позиции и рисува картина на руска офанзива и изземване на инициативата като цяло, като за целта дава примери с единични руски успехи като поразяване на украинска военна техника и то без видеокадри за доказателство.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 80 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, като изстрелването е било основно от Курска област. Руснаците са изстреляли и 2 ракети Х-59/Х-69. Свалени са 71 дрона, още 6 са "приземени" с електронно заглушаване, посочват украинските ВВС.

Руското военно министерство съобщава, че през нощта са свалени 15 дрона над руска територия.

Снощи вторият по големина украински град Харков отново стана жертва на руски обстрел. 13 души са ранени и хоспитализирани – те са на възраст между 8 и 84 години, посочи ръководителят на Харковската военновременна администрация Олег Синегубов. Впоследствие украинското вътрешно министерство каза, че ранените са 20 души, след като Русия е пуснала 3 авиобомби и 1 от тях е ударила жилищна сграда:

Currently, 13 people aged 8 to 84 were injured due to Russian shelling, with 6 hospitalized. According to governor Oleh Synehubov, two are in critical condition, three have minor injuries, and the rest are in moderate condition. pic.twitter.com/CqYhqY0QQa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2024

Украинска атака и срещу Крим – изглежда отново цел е било военното летище "Белбек", но няма данни за щети и жертви. В Симферопол обаче видяха отблизо дуел между дронове и ПВО:

В Ставрополски регион в Русия избухна цистерна до бензиностация - не става обаче въпрос за атака с дронове, а изглежда за друг тип инцидент:

