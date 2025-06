Руснаци и беларуси не могат да си купуват къщи и имоти: Втора забрана в страна от ЕС

Руснаци и граждани на Беларус вече не могат да си купуват недвижими имоти в една от прибалтийските републики. Става въпрос за Латвия, чийто парламент (Сейм) прие закон "За ограничаване на транзакциите, застрашаващи националната сигурност". Новината съобщи LSM - латвийските обществени радио и телевизия.

Важно - законът важи само оттук-нататък т.е. за всички имотни сделки, които се сключват след приемането. Недвижими имоти, които вече са собственост на граждани на Русия и Беларус, няма да бъдат предмет на забраната, уточнява руската редакция на Deutsche Welle.

Освен това забраната няма да важи за покупката на едно жилище, ако купувачът от Руската федерация или Беларус има разрешение за постоянно пребиваване. Изключение се прави и за имущество, което е наследено от роднини или е признато за собственост със съдебно решение. В същото време преди третото четене беше отхвърлена поправка, която би позволила на гражданите на Беларус, които са получили статут на бежанци в Латвия, да купуват недвижими имоти.

