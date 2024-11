Руснаците атакували сградата в Киев, където живее естонският посланик (ВИДЕО)

Вчера, 7 ноември, руски дрон е ударил жилищната сграда в Киев, в която живее посланикът на Естония в Украйна - Анели Колк. Новината съобщи естонският външен министър Маргус Цахкна.

По щастливо стечение на обстоятелствата естонският висш дипломат в Украйна не е пострадала, допълни Цахкна в профила си в X.

Early yesterday, the building where #Estonian amb @AnnelyKolk lives in #Kyiv was hit by a Russian drone.

She was lucky not to be harmed.



No one is safe in #Ukraine until Russia stops its aggression. 🇺🇦needs more air defense to protect its residents.

We must not get used to this. pic.twitter.com/bUTz3c5AT6