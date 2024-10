Руснаците пуснаха 6 авиобомби по Запорожие, има жертви и ранени (ВИДЕО)

На 1 октомври руските сили атакуваха град Запорожие, като убиха един човек и раниха поне 21 други, съобщи украинският областен управител Иван Фьодоров.

Русия е изстреляла най-малко шест управляеми въздушни бомби срещу Запорожие, които са повредили жилищни сгради и къщи. Инфраструктурните съоръжения на града също са били засегнати, каза той.

❗️The number of people affected by the Russian airstrike in Zaporizhzhia has increased.



It is reported that 18 people were injured, and one person was killed. pic.twitter.com/DQK2Nhe1sc