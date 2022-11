Руснаците се правят на разсеяни за Бахмут (ВИДЕО)

По отношение на Донецка област, потвърдено е имало битка в Опитно – едно от важните селища в близост до Бахмут. Украинската версия е, че тя е спечелена от украинската армия, а руската, защитена от "Рибар", е, че бойците на ЧВК Вагнер са отблъснали украинска атака. Всички тези данни в съвкупност подсказват, че руснаците не атакуват, щом самите те говорят за отбита атака. Отделно "Рибар" пише за нови украински резерви, които влизат в боевете. Украинците казват и, че са блокирали руски опити за напредък при Водяне и Новомихайловка т.е. направлението за атака на Вухледар (Угледар). Що се отнася до Авдеевка – най-силната украинска позиция в тила на град Донецк, битките се водят на 30-тина километра, при Невелско, Маринка и Първомайско. Никъде няма руски пробив.

Зам.-командващият на украинската армия генерал Олексий Хромов каза, че през последната седмица в Донецка област е имало 500 отделни битки между украински и руски сили.

В Луганска област Стелмаховка, Площанка, Красная Поповка и Билохоривка остават най-горещите точки. Първите три селища са важни за пробива на линията Кремена – Сватово, а Билохоривка е ключов подстъп за лесно преминаване на река Северски Донец, който сега се владее от украинците. И от украинските, и от руските съобщения е ясно, че инициативата е в украинската армия, но засега руснаците успяват да удържат. Руснаците обаче се оплакват от продължаващ по-далечен украински артилерийски обстрел – този път по Кадиевка, както и по Рубежное.

В дневния си доклад за развитието на войната в Украйна, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че е напълно възможно в Херсонска област украинската армия да осъществи нещо подобно на кампанията си от септември в Харковска област. Причината – след връщането на Херсон в украински ръце украинската армия има огневи контрол с HIMARS на три важни логистични линии. Става въпрос за магистрала Т2202 Нова Каховка – Армянск, републикански път P47 Каховка – Геническ (уж новата столица на Херсонска област според руснаците, от което те бързо се отрекоха) и магистрала М14 Мелитопол – Бердянск – Мариупол. Вече има геолокализирани снимки как руснаците почват да изграждат защитни съоръжения и че украинците вече обстрелват руски позиции именно в тези посоки.

GeoConfirmed.



"Russian forces have constructed more defensive positions in Kherson Oblast near the town of Chkalove (the one south of the Dnipro river)."



46.487, 34.174



GeoLocated by @bradyafr https://t.co/eJJFRxX90F