Руснаците позамълчаха какво става в Донбас, взривове при руска база в Крим (ВИДЕО)

Много показателно е как що се отнася до фронта в Донецка област "Рибар" говори единствено за украински артилерийски удари. Това подсказва, че украинската армия там получава подкрепления и то в артилерия.

Специално в Луганска област впечатление прави ситуацията при Стелмаховка. Явно там украинците се укрепват и това им осигурява още една позиция за успешни атаки по линията Сватово – Кремена, която е под все по-голям натиск от страна на украинската армия. Ако тази линия бъде пробита, руската логистика за целия фронт ще бъде много затруднена. Освен това, украинците натискат и при Красная Поповка – още една важна точка за овладяването и на Сватово, и на Кремена. А "Рибар" предупреждава и, че украинците заемат позиции по линията Орлянка – Затишно – Сватово, като крайната цел е ясна. Руският телеграм канал за пореден път пише, че украинската армия се готви за мащабно настъпление и пробив в Луганска област. Поредно показно има и какво причиняват украинците на руската армия след удар, вероятно с HIMARS, до Старобелск.

This is reportedly the area in Bilokurakyne that was hit. A lot of heavy Russian equipment can be seen loaded onto train wagons. Locals say they were offloaded today



We are waiting for the confirmation.



📍Geolocated here 49.54901293691106, 38.716944758500034 https://t.co/6gJZsvo8zl pic.twitter.com/S5AVHF5RCy