Руснаците вече се облизват за голям пробив, но не при Авдеевка (ВИДЕО)

Ключово значение: от тези три града зависи кой ще овладее Донбас

Конкретен пример с днешна дата е Семьон Пегов, който поддържа телеграм канала WarGonzo. В днешния си обзор той изрично подчертава, че "има ясно изразено желание на руската армия да пробие до основните украински укрепени позиции" към Часов Яр откъм северения фланг на Бахмут. Става въпрос за пробив през Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) и Григоровка (7-8 километра северозападно от Бахмут). За този район Пегов настоява в обзора си, че руската армия е напреднала по-близо до Богдановка и че е изтласкала украинците около Хромово (2 километра западно от Бахмут) и настъпва на фронт в ширина 3 километра към Ивановско. За Хромово същото пише популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, като анализът е, че така се подготвя почвата за превземане на Ивановско (5-6 километра югозападно от Бахмут) и вече да има осигурен плацдарм за напредък по Пътя на живота (Т0506) към Часов Яр. При Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), която се намира точно до Ивановско, Пегов и "Рибар" казват, че на северозападния фланг руснаците са овладели част от позициите на висок терен.

Всички тези твърдения за руски успехи засега не са потвърдени с геолокализирани видеокадри. Украинският генщаб изрично пише в сутрешната си сводка, че са отблъснати 12 руски пехотни атаки при Богдановка, Клещеевка и Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут). Единственото потвърдено от руска гледна точка е, че има руски напредък по жп линията от Соледар към Бахмут, на 15 километра североизточно от Бахмут, което подсказва опит да се разшири фронта от руснаците вероятно именно с мисъл за Часов Яр. Кадрите показват как руски войници биват убивани с дронове от украинците:

Специално на южния фланг на Бахмут Пегов твърди, че при Курдюмовка (12-13 километра юг-югозапад от Бахмут) руснаците успели да си върнат "редица по-рано загубени позиции". Че не са си върнали всичко личи от долните видеокадри – а колко са върнали и за колко време е въпрос на изясняване в бъдеще:

Defenders of the 28th mechanized brigade, striking Russian equipment reportedly near Kurdyumivka, south of Bakhmut. pic.twitter.com/eNQgYXFvXY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2023

Лек спад на интензивността на бойните действия за последното денонощие отчита украинският генщаб – 87 бойни сблъсъка по целия фронт. Най-силен е руският натиск при Авдеевка – 26 атаки на северния фланг и още 9 от юг. От обзорите на Пегов и "Рибар" си личи, че няма някакъв голям руски пробив – за пореден ден липсват хвалби, само констатации къде има боеве.

A Russian attack, repelled by the 10th mountain assault brigade, resulted in the destruction of 3 Russian tanks and 2 destroyed and one damaged BMP. pic.twitter.com/nwoT9SiQeb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2023

В направлението на Маринка боевете продължават – украинският генщаб отчита 13 отблъснати руски пехотни атаки, но изглежда, че при Новомихайловка (10 километра югозападно от град Донецк) руснаците вече влизат в населеното място, от изток, по улица "Централна" - засега напредъкът там е малък.

В Южна Украйна промени изобщо няма – боевете продължават при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър). Специално за този сектор на фронта има интересно уточнение от украинския генщаб, което съвпада с по-ранна руска неофициална информация – че се използват нискокачествени боеприпаси от Северна Корея, заради което има дори случаи на взривени оръдия и минохвъргачки: Руски войници се оплакват от калпавите севернокорейски боеприпаси

A Russian T-72 hit and burned out on the left bank near Krynky. pic.twitter.com/vVeMlLbcOU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2023

(КАРТА) Боевете не спират и западно от Работино – там обаче те придобиват все повече позиционен характер, с превземане на една или друга незначителна за цялата картина позиция.

В направлението към Купянск основно място на битки е Синковка - на 8-9 километра североизточно от града, като руснаците не могат да стигнат до същинското село. Там също няма особена промяна на ситуацията, единствено данни за руски натиск, но той е най-слаб от всичко случило се на фронта в Украйна през последното денонощие според украинските данни.

