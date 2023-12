Поредна руска атака с дронове срещу Украйна: Равносметката (ВИДЕО)

Освен това, е имало обстрел с ракети от система С-300 по цели в Харковска област. Обстрелът е извършен от Белгородска област. Засега няма данни за жертви, уточняват украинските ВВС: Русия с нова въздушна атака срещу Киев, призоваха украинците да се укрият

Въздушната тревога в Украйна беше обявена около полунощ. Съобщения за дронове дойдоха от Киевска, Херсонска и Днепропетровска области, но от Киев бързо отмениха тревогата, а ръководителят на киевската военновременна администрация Сергей Попко съобщи за свалени дронове в подхода им към украинската столица.

От ВВС уточниха къде е имало опити за удари - Одеска, Херсонска, Днепропетровска, Виницка, Хмелницка, Киевска, Черниговска и Кировоградска области.

Deutsche Welle showed a gunboat that protects Kyiv from Shahed drone attacks



According to Ukrainian defenders, Russia often routes missiles/drones along riverbeds to complicate the work of radars. pic.twitter.com/lEDPHI0Cha