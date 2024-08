Руснаците засипаха Харков с авиобомби КАБ, убиха момиченце на детска площадка (ВИДЕО)

Руските сили предприеха нова атака с въздушни бомби срещу втория по големина украински град Харков на 30 август.

В следобедните часове властите съобщават, че се чуват силни експлозии. Има и данни, че в част от града е спряно електричеството. Нападението е взело жертви.

‼️ BREAKING: In #Kharkiv, one of the bombs hit a 12-story apartment building in the Industrial district. There is a fire and partial destruction. Two people died - the mayor



In Nemyshlansky district as a result of the strike killed a child who was on the playground. At least… pic.twitter.com/akG9bD7ryv