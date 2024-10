Руснакът, чиято дъщеря нарисува антивоенна рисунка, е на свобода - може обаче да не е задълго (ВИДЕО)

Алексей Москальов, който беше обвинен от руски съд в дискредитиране на армията на диктатора Владимир Путин заради свои публикации и антивоенна рисунка на дъщеря му, излезе на свобода.

Той бе осъден на две години затвор заради постовете си за убийството на цивилни в Буча. Москальов се опита да напусне Русия, но режимът на беларуския диктатор Александър Лукашенко го задържа и го екстрадира по искане на Москва.

Сега бащата на ученичката от Тулска област беше освободен от наказателна колония и се срещна с Маша, съобщи ОВД-Инфо, като се позова на адвоката на Москалов Владимир Билиенко. Кадри в социалните мрежи показаха как мъжът се прегръща с дъщеря си.

