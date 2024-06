Рюте: Ръководенето на НАТО е отговорност, която не приемам с лека ръка

Още: Официално: Марк Рюте е новият генерален секретар на НАТО

На 1 октомври Рюте ще замени норвежеца Йенс Столтенберг на ръководителския пост в НАТО. Мандатът на Столтенберг е удължаван четири пъти от 2014 г. насам, когато той е назначен за първи път.

Посланиците на 32 държави от НАТО ще ратифицират назначението по време на срещата на Северноатлантическия съвет, политическия ръководен орган на алианса, във Вашингтон на 9-11 юли, пише БГНЕС.

