С много нули: Разкриха каква е заплатата на принц Уилям

Публично разкриха каква заплата взима принц Уилям като управител на херцогство Корнуол. За изминалата финансова година престолонаследникът е получил над 30 милиона долара (23,6 милиона британски лири).

Уилям наследи имота от баща си, след като Чарлз се възкачи на трона през септември 2022 г. Освен управлението на Корнуол синът на краля получи и титлата херцог. Стана ясно още, че Уилям, който е голям футболен фен, е станал и патрон на Футболната асоциация.

