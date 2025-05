С помощта на ChatGPT: Момче наръга трима в училище във Финландия

Трима души са били ранени при нападение в училище във Финландия във вторник, 20 май, а ученикът, заподозрян в извършването на нападението, е бил задържан, съобщи полицията. "Според сегашната информация нараняванията са причинени от острие", се казва в изявление на полицията, като се добавя, че се смята, че нараняванията не са животозастрашаващи. Видеозапис, публикуван от местния вестник "Aamulehti", показва няколко полицейски автомобила в близост до сградата на началното училище, намиращо се в Пирккала, на около 180 км северно от столицата Хелзинки, съобщава "Ройтерс".

"Aamulehti" съобщава, че след новината за нападението, стотици родителите са дошли пред сградата на училището, за да получат информация кои са ранените деца. Някои от родители пишат в социалните мрежи, че телефоните на децата им са прибрани от учителите. Именно в родителските групи се съобщава, че и трите ранени са момичета.

Инцидентът се е случил в училище Vähäjärvi в област Пирккала в Тамере. Спорд информация на сайта "Yle", извършителят учи в същото училище. Една от жертвите е била намушкана с нож във врата, друга - в ръката, а трета - в кръста. Тази информация, получена от финландсия сайт "Yle", все още не е официално потвърдена.

Заподозреният извършител, 16-годишно момче, е публикувал манифест, в който се казва, че планира да използва нож при нападението и че негови мишени ще бъдат ученички. Според манифеста той е искал да направи нещо "значимо" и "вълнуващо", като е заявил, че ще влезе в затвора за две до четири години. В манифеста се твърди също, че той нямал приятели и не искал да има такива. Съобщава се, че е планирал деянието в продължение на около шест месеца, като се твърди, че е използвал ChatGPT като помощно средство.

