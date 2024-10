С приклад по главата: Руснаците си мислят, че така ще спрат дрон-камикадзе (ВИДЕО)

Използването на дронове за разузнаване, за камикадзе-операции и за бомбардировки, безспорно е голямата технологична иновация, която войната в Украйна въведе във военното дело в глобален мащаб.

Украйна въведе масираното използване на евтини FPV дронове като машини-камикадзе, с до няколко килограма взрив. С тях украинската армия поразява както руски войници, така и руска военна техника - украинският пример беше последван от руснаците.

Извън електронното заглушаване обаче, руската армия тренира и други способи да се справя специално с FPV дронове. Колко точно ефективни са те и дали войниците на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин ще останат като в историята с долния пример като отличници или като носители на наградите "Дарвин" - преценете сами: Руски войник се самоуби без да иска с гранатомет: Немислима глупост (ВИДЕО)

Russian military training centers have begun practicing techniques to help avoid being targeted by FPV drones. pic.twitter.com/lZGXy3fF4z