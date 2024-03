Руски войник се самоуби без да иска с гранатомет: Немислима глупост (ВИДЕО)

Видеото е показателно само по себе си – войникът хвърля гранатомета с цевта нагоре на земята, следва (вероятно) освобождаване на спусъка и огнена смърт.

Наградите "Дарвин" са шеговити призове, които се раздават всяка година за най-нелепа смърт – за хора, загубили живота си поради отчайваща глупост и по този начин спасили човечеството от гените си.

Наградите се присъждат само в случаите, когато някой сам е причинил смъртта или импотентността си заради невероятна, абсурдна, неописуема, немислима и извънредна глупост. Не се присъждат награди при нещастни случаи и убийства - може да се дадат и на оживял човек, но задължително той трябва да е импотентен т.е. да няма начин да "направи"/роди дете.

Няколко сайта документират наградите "Дарвин", но най-известният от тях е DarwinAwards.com на Уенди Норткът, стартирал през 1994 г. Норткът е авторка и на няколко книги, посветени на наградите "Дарвин", сочи справка в Wikipedia.

The Russian occupier deserves a Darwin Award: he threw a grenade launcher on the ground, causing it to detonate.



What made him so mad? pic.twitter.com/qGduYmaQB5