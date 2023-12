С режисирана сценка Путин обяви кандидатурата си за президентските избори през 2024 г. (ВИДЕО)

"Няма да крия, че в различни моменти съм имал различни мисли, но сега сте прав, че е такъв момент, в който трябва да се вземат решения", каза Путин, придавайки си вид, че го прави по неволя и само заради благото на народа. Сцената се състоя на церемония в Кремъл при връчването на медалите "Златна звезда" на героите на Русия.

ОЩЕ: Путин: Най-топлият спомен от детството ми бе, когато мама ме наказа в ъгъла (ВИДЕО)

На 7 декември Съветът на Руската федерация насрочи изборите за президент на Русия за 17 март 2024 г. Владимир Путин до последно си даваше вид, че не е взел още решение дали ще се кандидатира.

Путин е избиран за президент на Русия през 2000, 2004, 2012 и 2018 г. Преди изборите през 2012 г. президентският мандат беше увеличен от 4 на 6 години. Освен това с приемането на поправките в Конституцията на Руската федерация през 2020 г. Путин получи правото да се кандидатира и на президентските избори през 2024 г.

"I will run for president of the Russian Federation" - Putin announced plans to run in the election



How fortunate it turned out that Putin will run because he was asked by the "DPR" fighting clown "Zhoga" on behalf of "all the people of Donbas". pic.twitter.com/2cZlRHyF5w