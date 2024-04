С руската армия можеш да превземеш света, но те са идиоти: Украински военен от Авдеевка говори (ВИДЕО)

Той разказва за опита си от Авдеевка, като споделя: "За 12 дни, ако знаете колко хора и техника (унищожихме), но те продължаваха да идват и идват. Не знам какво са им обещали (за да правят това)".

И добавя – нашите командири никога не биха си позволили да ни хвърлят така на голо поле (под артилерийски огън, без подкрепа).

Още: От "за Родината" до "ама защо сме пушечно месо": Руската армия в Украйна (ВИДЕО)

"Не знам, не разбирам защо започна тази война. Пленихме толкова много от тях – и те не знаят", добавя войникът, а негов другар – военен медик, заявява: "Не разбирам как така могат да тръгват и да умират по този начин".

Рекорд на инвалидизирани мъже в Русия: Ефектът "Путин" (ВИДЕО)

25th Airborne Brigade section commander "Grozny": "With an army like that, if done smartly, they could conquer the whole world. But they're morons".



The commander talks about repulsing enemy attacks in the Avdiivka direction. it is not clear to him what is the need to send so… pic.twitter.com/PvLqJBEZic