Самовзривиха свой танк: Руснаците лъжат на едро как унищожават украински танкове (ВИДЕО)

Публикацията е доста пространна и обяснява, че руски военни удрят украински примамки, които изглеждат като тежка военна техника и след това пишат доклади за успешни попадения дори и да подозират или даже да са кристално наясно, че не са унищожили истинско оръжие. Ако кажете, че откритата украинска цел е фалшива, това е лош имидж за вас пред колегите и началниците, пише в публикацията.

"Но ние не удряме само дървени примамки-модели. Сега ще кажа нещо подло и непопулярно, но нека поне един действащ офицер да ме опровергае, ако лъжа: преди и след появата на западната военна техника - общо взето, много популярен начин за добър резултат пред началниците е красиво да стреляте по вече унищоженото оборудване на врага. (...) Даваш на познат видео и снимка на разбит МТЛБ (съветски верижен бронетранспортьор), даваш му задача и той ти връща качествени снимки, където вместо МТЛБ има танк или самоходни гаубици, до които има няколко разбити бойни машини на пехотата (на врага)

Политическото ръководство има своя собствена вселена, от която дава заповеди и инструкции на военното ръководство. Военното ръководство вече има своя собствена вселена, много различна. И дава инструкции надолу и докладва нагоре въз основа на своята визия за ситуацията. На дъното - като цяло има сурова реалност, но тя е поправяна за военно възприятие. Във вселената на военното ръководство от вас се изискват необходимите доклади и ако реалността не отговаря на поисканите доклади, това са проблеми на реалността. Ти си офицер, можеш да го направиш" - това е есенцията на цялата публикация.

Иронично, точно при тези твърдения се появи видео, на което се вижда как руски военни опитват да изфабрикуват, че са унищожили украински танк Т-72. Видеото е пуснато от руски източник в Телеграм, обаче е изтрито – защото читатели на публикацията посочват, че на танка е нарисуван руският символ Z! Разбира се, каквото веднъж е качено в интернет, трудно изчезва завинаги и сега видеото върви през украински източници:

A Russian T-72B blown up by themself. Russians initially tried to fabricate a story that they went behind enemy lines and destroyed a Ukrainian tank, but removed the post, apparently after readers found out they didn’t remove the “Z” sign from the tank. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/1gV7WP77Dx

Междувременно се появи и видео, в което маскиран човек, твърдящ, че е мобилизиран от Якутия, говори как позициите, където е дислоциран, са обстрелвани жестоко с касетъчни боеприпаси. Човекът казва, че датата, в която се снима, е 24 юли. Хора лежат навсякъде – 200-300, и труповете не може да бъдат изнесени. Артилерията ни не работи, не ни прикрива, оплаква се той и показва труп на свой другар.

A video recorded by a serviceman of the Russian Armed Forces from Yakutia, who spoke about the difficult situation for the Russian Armed Forces on the front line.



According to him, units of the Ukrainian army cover Russian positions with cluster munitions from morning to… pic.twitter.com/TQ0nKF3XQY