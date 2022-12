САЩ готвят коренна промяна в помощ на Украйна, а Лукашенко гледа да се възползва

Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън мисли да почне да обучава групи от по 2500 украински войници в американска военна база в Германия. Това ще е коренна промяна на военната доктрина на САЩ за Украйна, защото досега американското обучение беше само за малки групички украински военни специалисти и то за използване на модерни западни оръжейни системи, които идват в Украйна. Сега вече обучението ще е съвсем различно – за голям брой войници и то главно да се трупа знание за провеждане на операции, при които пехотни атаки се съчетават с артилерийска подкрепа. Във военното дело това е едно от най-сложните неща и именно липсата на обучение води до трагични резултати, които се виждат основно от руска страна с хвърлянето на голям брой новомобилизирани на фронта без никакво или почти никакви тренировки.

Същевременно, според оценка в дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната беларуският президент Александър Лукашенко и неговият кръг се възползват от това. Лукашенко открито обвини НАТО и Украйна в провокации – именно заради постоянно излизащи данни, че се провеждат военно-тренировъчни мероприятия, като използва този факт, за да обяснява как беларуската армия трябва да се готви да отбранява западните граници на страната "от НАТО". Така всъщност беларуският диктатор се мъчи да избегне натиска на руския диктатор Владимир Путин за включване на беларуската армия директно във войната в Украйна. Показателно е, че беларуският министър на отбраната Виктор Хренин обяви, че няма директна подготовка за война и че Беларус ще брани само своята земя.

Що се отнася до развитието на войната, на фронта отново няма някакви големи промени. Руското военно министерство се хвали с "освобождаване" на село Курдюмовка и на село Андреевка в Донецка област, но популярният руски телеграм канал "Рибар" пише, че "продължава прочистването" на Курдюмовка. "Рибар" посмени и тона за Маринка (важна точка от юг за удържането на най-силната украинска позиция в тила на град Донецк, а именно Авдеевка) – боят продължавал. А Генералният щаб на украинската армия обобщава в сутрешната си сводка – отбити са руските атаки при Курдюмовка и Маринка, като освен това са спрени руските опити за напредък при Бахмут и Опитно, като видео в Twitter показва, че изглежда украинците са заели защитни позиции от западната страна на магистралата, минаваща през Опитно, което се намира на 4 километра южно от Бахмут. Специално за Бахмут от "Рибар" са лаконични – ЧВК Вагнер продължават да настъпват от посока юг-югоизток, без конкретика. Вече беше изяснено, че на север от Бахмут не се случва абсолютно нищо и точно заради това боевете от юг всъщност не представляват пряка заплаха градът да бъде обкръжен.

В Луганска област украинската армия продължава с операциите тип разузнаване с бой по линията Сватово – Кремена, което потвърждават и украинските, и руските източници. Основните боеве са при селата Красная Поповка (6 километра северозапдно от Кремена) и Площанка, Стелмаховка и Новоселивка (и двете на около 15 километра от Сватово). Руснаците се оплакват от нови украински обстрели по самото Сватово.

В Херсонска област засега ситуацията се запазва – руските сили се окопават на изток от река Днепър, показателно е, че при язовира на Нова Каховка все още има укрепена руска позиция.

В Запорожка област обаче има сведения на украинския щаб за подготовка за отстъпление и отстъпление от някои руски позиции – при Михайловка, Полохи и Бурчак, които се намират на изток от Енергодар и АЕЦ Запорожие. Вероятно това се случва, за да се подсигури с хора и техника отбраната на АЕЦ-а, тъй като украинските удари по най-близките позиции до централата са интензивни и носят загуби на руснаците. Потенциалното изтегляне от Полохи е много важно, защото това е точка на критична инфраструктура – път, по който може да се атакува Токмак, а след превземането на Херсон украинците вече регулярно обстрелват руски позиции точно в Токмак.

