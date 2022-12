Колко са загубите на украинската армия - съветник на Зеленски внесе яснота

Арестович коментира темата с изявлението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. В предварително записано обръщение Фон дер Лайен обяви, че Украйна е дала 100 000 военни жертви във войната досега. По-късно от ЕК направиха изрична корекция – ставало въпрос за 100 000 убити и ранени войници и това били данни от външни източници.

Няма да кажа какъв е точният брой на убитите, това е държавна тайна. Ако точното число се знае от Руската федерация, това ще ѝ помогне във вземането на стратегически решения, подчерта Арестович. От думите му стана ясно, че украинците имат голям брой ранени – той ги нарече "санитарни загуби", но и уточни, че над 90% от ранените украински войници се връщат впоследствие на фронта. Арестович твърди, че освен официално преброените от украинската статистика над 88 000 убити руски войници, има около 100 000 ранени, като много малко от тях след раняване са способни и се връщат на фронта.

Съветникът на Зеленски напомни, че под "загуби" НАТО включва убити, ранени, изчезнали по време на бой и пленени.

В дневния си доклад за развитието на войната в Украйна американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната изрично набляга на руското стратегическо решение да воюва на всяка цена за Бахмут. Според ISW, руснаците правят същата грешка, която направиха с превземането на Северодонецк и Лисичанск – хвърлят се много сили и се дават много жертви за превземане на села и градове, които нямат важна стратегическа стойност. Дори след постигането на такава цел, бойният дух и бойните способности на руските сили биват значително понижени и опасността от украинска контраатака става по-голяма.

За разлика от други дни, този път украинските и руските данни за случващото се на фронта се разминават значително. Според сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, в Донецка област са отбити руски атаки срещу Бахмут, Курдюмовка, Билохоривка (да не се бърка със селището със същото име в Луганска област при река Северски Донец) Маринка, Водяне, Первомайск. Само че руското военно министерство твърди, че Билохоривка е била превзета от руските сили, заедно с Перше Травня. А популярният руски телеграм канал "Рибар" обяснява как силите на ЧВК Вагнер прочиствали Курдюмовка от "огнища на съпротива на Въоръжените сили на Украйна". Вече за Маринка – важно за евентуалното обкръжение на Авдеевка градче, "Рибар" признава, че боевете "за ключови позиции в града" продължават.

Дори всички тези руски твърдения да отговарят на истината, това на практика не означава нищо по отношение на обкръжението на Бахмут, защото говорим за бойни действия предимно на югоизток от града, а северният фланг си остава напълно незасегнат от руските сили. А интересен аспект от битката за Бахмут са отбранителни съоръжения, изградени от руснаците при Владимировка, на 10 километра от Бахмут (СНИМКИ).

