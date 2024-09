САЩ и Великобритания ще разрешат на Киев удари по Русия с далекобойни ракети? Първи индикации (ВИДЕО)

В петък, 13 септември, американският президент Джо Байдън ще обсъди с британския министър-председател Киър Стармър дали да се даде разрешение на Украйна да обстрелва Руската федерация с оръжия с голям обсег.

Това съобщи държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен по време на съвместна пресконференция с британския си колега Дейвид Лами. Двамата ще посетят Украйна по-късно тази седмица, потвърди британският външен министър.

Joe Biden is going to discuss with the British prime minister on Friday the authorization for Ukraine to hit Russian Federation with long-range weapons. This was announced by US Secretary of State Anthony Blinken. pic.twitter.com/D1JEZ1RAxy

Според Блинкен САЩ и Обединеното кралство са обединени около необходимостта от борба с влиянието на Иран в Близкия изток и Украйна - в контекста на доставените от Техеран за Русия балистични ракети: САЩ налагат санкции на Иран заради балистичните ракети, пратени на Русия.

"Напълно сме съгласни с необходимостта да се борим с престъпните действия на Иран в региона и извън него", заяви Лами. На свой ред, държавният секретар на САЩ подчерта, че Вашингтон от първия ден на пълномащабното руско нахлуване в Украйна е работил, за да гарантира, че Киев разполага с всичко необходимо, за да се защити най-ефективно от агресията.

Неотдавна украинският президент Володимир Зеленски заговори за разрешение за използване на оръжия с голям обсег по военни обекти на руска територия. Според него партньорите все още не са постигнали консенсус за премахване на ограниченията за Украйна. Най-важното от тях е, че САЩ позволяват на украинците да обстрелват руските земи само в рамките на 100 км от границата, и то не навсякъде, а само там, където руската армия застрашава Украйна с нахлуване или масиран обстрел.

Щатите не дават на Киев да използва и ракетите с голям обсег на действие ATACMS по военни цели в Русия. Великобритания също не дава нейните Storm Shadow, които са далекобойни, да поразяват руска територия. Причината е страх от ескалация.

Междувременно обаче режимът на диктатора Владимир Путин продължава да обстрелва масирано украинската територия, включително мащабните атаки в Полтава и други области през последните дни и седмици. Пращането на балистични ракети от страна на Иран пък бележи нов етап от войната и се чака ответният отговор от страна на Запада.

Ограниченията на западните съюзници спрямо далекобойните оръжия доведоха до това Русия да изтегли бомбардировачите си по-навътре на своя територия, където те са недосегаеми. А Украйна се надява със свои собствени оръжия да може да ги порази: Едни от най-мощните оръжия в света: Какво се знае за ракетите с далечен обсег на Украйна?

Председателят на Комисията по външни работи в Камарата на представителите (долната камара) на американския Конгрес Майкъл Маккол заяви, че по време на неотдавнашен разговор държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен е посочил, че ще пътува заедно с британския си колега до Киев, за да информира украинските власти, че ще им бъде разрешено да нанасят удари по Русия с ракети ATACMS. Това съобщава днес един от реномираните репортери в Капитолия - Джулигрейс Брюфке.

House Foreign Affairs Chairman Michael McCaul stated that U.S. Secretary of State Antony Blinken, during a recent conversation, indicated he would be traveling with his UK counterpart to Kyiv to inform Ukrainian officials that they will be allowed to strike Russia with ATACMS… pic.twitter.com/8HsLHeLpbP