САЩ са готови на огромна отстъпка за Путин: Руски Крим и вдигане на санкции, за да има мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съединените щати са готови да признаят незаконно анексирания от Русия през 2014 г. полуостров Крим за руски в рамките на широко мирно споразумение между Москва и Киев, твърди агенция Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Тази потенциална отстъпка е най-актуалният сигнал, че президентът Доналд Тръмп се стреми да циментира сделката за прекратяване на огъня, и идва, след като той и държавният секретар Марко Рубио заявиха, че администрацията е готова да изостави усилията си за постигане на мир, ако няма бърз напредък: Планът на Тръмп за мир в Украйна се проваля: Рубио заговори за отказ на САЩ от преговорите.

Това може да подкопае международните закони и договори, които забраняват заграбването на земя със сила. Украинският президент Володимир Зеленски многократно е казвал, че няма да позволи незаконно анексираните Крим, Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област на Украйна да бъдат признати за руски земи. От друга страна, подобен ход би бил от полза за диктатора Владимир Путин, който отдавна търси международно признаване на суверенитета на Русия в Крим.

Източниците на Bloomberg казват, че окончателно решение по този въпрос все още не е взето. Европейски служител е заявил по-рано, че плановете на САЩ, които се нуждаят от допълнително обсъждане с Киев, няма да доведат до окончателно уреждане и че европейските съюзници няма да признаят никакви окупирани територии за руски.

САЩ предлагат облекчаване на санкциите срещу Русия?

Отделно от това САЩ са представили на съюзниците си още предложения за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна, в това число и план с условия за прекратяване на сраженията и облекчаване на санкциите срещу Москва в случай на трайно спиране на огъня. Според запознати европейски служители, отново цитирани от Bloomberg, контурите на плана на Щатите са били споделени по време на срещите в Париж в четвъртък. В тях участваха държавният секретар Марко Рубио и пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който вече е основна фигура в преговорите за Украйна и Русия. Френският президент Еманюел Макрон представляваше Европа на най-високо ниво, имаше още преговарящи от Франция, Германия, Украйна (външният министър Андрий Сибиха) и Великобритания.

Предложението на практика би замразило войната, като украинските територии, които сега са окупирани от Русия, ще останат под контрола на Москва, казват източници на агенцията. Твърди се, че стремежът на Киев да се присъедини към НАТО също ще бъде отхвърлен. Представители на САЩ са посочили, че искат да осигурят пълно прекратяване на огъня в рамките на седмици. Съюзниците ще се съберат отново в Лондон следващата седмица, за да продължат обсъжданията си. Разговорите ще бъдат безпредметни, ако Кремъл не се съгласи да прекрати сраженията, категорични са европейските съюзници.

Междувременно руската пропагандистка и главен редактор на Russia Today Маргарита Симонян коментира, че този план бил „лоша сделка за Русия“. Тя твърди, че Москва трябва да отхвърли тези предложения, тъй като те не включвали условия за „денацификация“ на Украйна или официално признаване на окупирана Украйна като част от Русия, а освен това не включвали гаранции, че Европа няма да разположи потенциален европейски мироопазващ контингент в Украйна. Какво да кажат от Киев при това положение, след като никъде не пише нищо за гаранции за сигурност при подновена Путинова агресия? Симонян също така се опита да делегитимира Украйна и Съединените щати като партньори в преговорите и заяви, че „не може да се преговаря с лудите“.

Тръмп явно е готов да си измие ръцете

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев призова САЩ да си „измият ръцете“ от войната в Украйна и да оставят Русия „да се справи по-бързо“. Точно това е готов да направи Доналд Тръмп, ако се вслушаме в собствените му думи: Почти 24 часа по-късно: Тръмп заплаши, че ще спре с преговорите за мир в Украйна, но не и кога (ВИДЕО).

Американският държавен глава каза пред репортери в Овалния кабинет, че "ако по някаква причина някоя от страните ни затрудни сериозно, просто ще кажем: „Вие сте глупави, вие сте ужасни хора“ - и ще се оттеглим от всичко това". Той добави: „Марко (Рубио) е прав - ние просто искаме това да приключи".

"Никой не ме баламосва. Опитвам се да помогна. Това е войната на Байдън", атакува републиканецът отново предшественика си на поста. Лесно е да говориш, но действията показват друго. Доналд Тръмп тотално се проваля в гръмките си обещания да спре войната и нещо повече - захвърли почти всички лостове на натиск от САЩ спрямо Русия, позволявайки на Путин да го върти на малкия си пръст: Прекратяването на огъня в Украйна се оказа само мечта за Тръмп.

Русия още не се е съгласила на пълно примирие и продължава да убива украински цивилни, последно с хвърлените бомби по Харков, Купянск и Херсон, а преди това при бруталната атака с балистични ракети в Суми, при която загинаха 35 души, а над 120 бяха ранени, включително деца. Вместо това Кремъл твърдеше, че е спазвал енергийното споразумение - забраната за взаимни удари по енергийни съоръжения, която, по думите на режима на Путин, вече е изтекла като срок - т.е. бомбардировките може да продължат: Кремъл обяви, че мораториумът върху енергийните удари свърши. Украйна си върна телата на 909 защитници.

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя потвърди, че Путин отхвърля общото прекратяване на огъня в Украйна. На 18 април той каза, че обсъждането на подобно нещо е „нереалистично“, и обвини Украйна, че през последния месец не спазвала временния мораториум върху далечните удари по енергийната инфраструктура - разбира се, без доказателства.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Военната активност на фронта в Украйна се повиши на дневна база с 19 бойни сблъсъка - общо за денонощието на 18 април са станали 162 сражения, по официални украински данни. Руската армия е хвърлила 174 управляеми авиационни бомби (КАБ) по цели в Украйна, т.е. с 31 повече на дневна база. От тях 44 са хвърлени на руска територия - в Курска област. С около 260 е намалял мащабът на руския артилерийски обстрел на дневна база – изстреляни са 6237 снаряда. Руснаците са използвали 2855 FPV дрона "камикадзе" спрямо 3029 в предходното денонощие, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо е било в Покровското направление с 54 отблъснати от украинците руски атаки, твърди генщабът. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 9 руски щурма. В Торецкото направление са извършени 26 руски нападения, в Курска област е имало 23 бойни действия, в Лиманското направление – 17, в Купянското – 11. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой атаки.

Руснаците увеличават броя на щурмовете в Северското направление и искат да унищожат Северск, защото са "раздразнени" от факта, че украинските въоръжени сили държат тези позиции повече от три години, каза командирът на взвод от 10-а отделна планинско-щурмова бригада "Еделвайс" Степан Барна в ефира на Suspilne.

„Врагът засили щурмовите си действия. Активно участва пехота, увеличава се броят на пехотинци на мотоциклети и бъгита. Противникът активно поразява съседни мирни населени места с КАБ (авиобомби), "Шахед"-и", посочва той и дава за пример Славянск и Краматорск. "Това е просто ужас. Изглежда, че това е денонощен терор, ден и нощ“, отбелязва военният.

Няма обаче геолокализиран съществен напредък в този сектор от фронта. Именно 10-а планинска щурмова бригада е отблъснала руско нападение там, осъществено от танк, следван от група мотоциклетисти. Всички са ликвидирани:

Трета щурмова бригада на украинската армия е отблъснала руска механизирана атака и на границата между Харковска и Луганска област. Руснаците са използвали две бойни машини на пехотата, бъгита и пехота, за да се опитат да пробият. Едната бронирана машина е унищожена веднага след разгръщането на войските, втората е поразена от дронове, а бъгитата, които са дошли на помощ, са подпалени и изгорени, както се вижда от кадрите:

Геолокализирани кадри, публикувани на 17 и 18 април, сочат, че руските сили наскоро са напреднали в Купянското направление - в близост до магистрала P-79 Купянск-Дворична, съответно северно от Купянск и до източните покрайнини на Мала Шапковка (северозападно от Купянск) при река Оскол. "В посока Купянск се изпълнява планът на нашето командване за превземане на Степова Новоселовка в клещи", твърди руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". Водели се тежки, кръвопролитни битки. "Очевидно нашите войски се опитват да отрежат вражеския гарнизон в Купянск от север и да го лишат от пътищата за доставка", посочва каналът. Руснаците започвали боеве и за селището Ново в Лиманското направление - то е североизточно от Лиман. Геолокализирани кадри показват, че руснаците са влезли в централната част на селището.

Междувременно украинците са напреднали в Торецкото направление. Геолокализирани кадри от 18 април показват, че ВСУ са северозападно от Дружба, т.е. североизточно от Торецк.

Публикувани вчера геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+) сочат руски напредък в централната част на село Константинопол - западно от Курахово, намиращо се в Новопавловското направление. То е една от последните крепости на украинците преди магистрала Запорожие-Донецк. Има и непотвърдени руски изявления от военни блогъри, че силите на Путин напреднали югоизточно от Богатир (югозападно от Курахово), достигнали са до източните покрайнини на селището и са завзели тактически височини в района.

В района на Мала Токмачка в Ореховското направление - т.е. Запорожка област, руснаците напредвали, но имало неочаквана атака на украинците и превземане на няколко позиции и така руснаците се закрепили в югоизточната част на селото, пише "Два майора". В района на Мало Щербако също напреднали на север от селото, ако се вярва на руския канал. "Западната част на селището все още е под контрола на врага", посочва той.

Руските сили имат напредък в Курска област, където наскоро са напреднали в северните покрайнини на Горнал, югозападно от Суджа. "Два майора" твърди, че "руските въоръжени сили изтласкват врага от Олешня и Горнал". Няма никаква промяна в руската Белгородска и украинската Сумска област, като руските военни блогъри единствено отчитат продължаващите атаки на ВСУ при Демидовка и Поповка в региона на Белгород.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана "унищожили" два украински дрона - над Белгородска и Курска област.

