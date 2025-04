Почти 24 часа по-късно: Тръмп заплаши, че ще спре с преговорите за мир в Украйна, но не и кога (ВИДЕО)

Да, със сигурност - така американският президент Доналд Тръмп отговори на журналистически въпрос дали наистина САЩ ще се изтеглят от преговорите за мир в Украйна, ако до дни не бъде намерен начин да се постигне решителен напредък. Преди няколко часа това каза американският държавен секретар Марко Рубио, след като снощи беше на визита в Париж заедно с пратеника на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и се среща с украинския външен министър Андрий Сибиха и с френска делегация, както и европейски политици - Още: Планът на Тръмп за мир в Украйна се проваля: Рубио заговори за отказ на САЩ от преговорите

На уточняващ въпрос за колко точно дни става въпрос, Тръмп отговори, че нямало специфичен брой дни, но щяло да е "бързо". По 2500 войници седмично умирали - от Русия и Украйна, добави той. И пак шокира: "2500 седмично - в идеалния случай ще го спрем. Но ако по някаква причина една от двете страни го направи много трудно, ще кажем: "Вие сте глупаци, вие сте ужасни хора и ще пасуваме". Но да се надяваме, че няма да правим това. И Марко (Рубио) беше прав, като каза, че искаме да видим край. Мисля, че има добър шанс да решим проблема":

Trump on Russia's war against Ukraine: "If for some reason either side makes it seriously difficult, we'll just say: 'You're foolish, you're horrible people,' and walk away from it all."



He added, "Marco (Rubio) is right—we just want it to end."

Trump on war: "If one side complicates things, we'll say, 'You're fools, you're terrible people,' and we'll just walk away."

"Никой не ме баламосва. Това не е война на Тръмп, на Байдън е" - другото оправдание на Тръмп защо се проваля с най-гръмкото си обещание отпреди изборите, а именно: да спре войната в Украйна за 24 часа. На всичкото отгоре, американският президент намекна, че нямало да има повече военна помощ за Украйна от САЩ, макар че не го каза пряко:

Trump made several statements about the war in Ukraine:



📍The U.S. will walk away from negotiations if Russia and Ukraine complicate efforts to end the war — but I hope it won't come to that.



📍There is currently a good chance of reaching a Russia-Ukraine agreement to end the…

