Сателитите показват: Болезнени загуби за Русия след украински удари (ВИДЕО)

През изминалата вече работна серия Украйна успя да нанесе няколко комбинирани удара (въздушни атаки) с дронове и ракети, при които бяха поразени важни руски военни активи. Вече има повече яснота и за размера на пораженията.

Сряда, 17 април, се оказа денят, в който Русия пострада най-много. Тогава беше извършена атака с ракети срещу летището в Джанкой, където има руска военна база. На следващщия ден от украинска страна официално обявиха какво е било поразено и каква руска военна техника вече е история, припомнете си: Пораженията след украинския удар в Джанкой, Крим: Ценна руска техника е аут, официални украински данни

Вярно ли е? Вече има сателитни снимки, които дават яснота. Те показват, че е поразен руски ракетен комплекс (ПВО) – или С-300, или С-400. Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) обяви за ударени 4 установки на комплекс С-400. Има и поражения по сграда, за която е известно, че е склад за боеприпаси – вероятно там са държани ракети за ПВО системата:

⚡️Satelite images obtained by Radio Svoboda show the consequences of the attack on Dzhankoy air base.



The images show the destruction of an S-300/400 air defense battery. Also, damage can be seen near a warehouse reportedly holding ammunition. https://t.co/spkN73zH6h pic.twitter.com/Ef6PmBrVOS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 19, 2024

Може би по-ценен обаче е ударът по руския задхоризонтен радар 29Б6 "Контейнер" в Мордовия, който има обхват 3000 км (дължина) и височина над 100 км. Това е единствена по рода си система в Русия. Тя беше атакувана малко след операцията в Джанкой – свързван с ФСБ руски източник по-късно обяви, че радарната система е успешно ударена. Вече има сателитни снимки, които показват правотата на твърдението – западната антена на системата е пострадала, вижда се изгорена от взрив територия от около 200 метра там, анализира сателитен кадър публичната разузнавателна платрформа OSINT в профила си в Twitter, като прилага и увеличена снимка. Атаката вероятно е извършена от дрон от самолетен тип селскостопанска авиация – има ВИДЕОКАДРИ, които го подсказват: Единствен по рода си руски радар е история: Нов украински успех според близък до ФСБ източник (ВИДЕО)

Satelite images show signs of a successful attack on a part of the over-the-horizon radar system 29B6 Konteyner. Part of the antenna array is scorched. https://t.co/ZVYXcbz23l pic.twitter.com/SvXme3WGJZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 19, 2024

Междувременно, в интервю-дискусия с руски пропагандисти руският външен министър Сергей Лавров загатна, че за Руската федерация град Харков и областта са важна цел. Харков е вторият най-голям украински град, намира се съвсем близо до границата с Белгородска област. Причината – да се направи "санитарна зона", за да няма толкова успешни украински атаки на руска територия. Но Лавров не беше изрично ясен дали има предвид само Харковска област – думите му бяха украинската армия да бъде изтикана толкова назад, че да не застрашава руските населени места, коментира ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). В същото интервю Лавров говори за Молдова и как молдовският президент Мая Санду се опитвала "да завлече страната в НАТО" като провежда политика на русофобия – ясен сигнал, че Кремъл всячески ще действа точно в стила, в който действа в Украйна, когато има достатъчно силна формирана русофилска общност.

И още – едно от най-известните лица на руската пропаганда Олга Скабеева изнесе "майсторски клас" по пропаганда на студенти в Калуга. Не са важни фактите, важното е как ги представяте и извъртате, е посланието на Скабеева, която дава пример за "интерпретации": "Наш удар по Харковска област за тях е агресия, а за нас – създаване на санитарна зона". Разбира се, извъртането трябва да е угодно на режима на руския диктатор Владимир Путин, защото това е "патриотично". "Не съществува обективна истина", добавя Скабеева: Руснаците се отдръпват от пропагандата, учителите им бягат: Данни и проучвания

One of the most famous Russian propagandists Olga Skabeeva, who has been broadcasting hatred of Ukraine and the West on TV screens for a decade, gave a master class on propaganda for young students in Kaluga.



She openly stated that Russian strikes on Ukraine are just a matter of… pic.twitter.com/gr0gzdOAoF — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 19, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има ново сериозно увеличение на интензивността на боевете в Украйна. Общо украинците са регистрирали 102 бойни сблъсъка по целия фронт за изминалото денонощие – предишното бяха 86. Най-горещо е станало в направлението на запад от Авдеевка (Покровското направление от гледна точка на руснаците) – 31 отбити руски пехотни атаки по украински данни, като линията на боевете се запазва (от юг на север на 15-20 километра западно от Авдеевка): Невелско – Първомайско – Уманско – Бердичи – Очеретино – Новобахмутовка – Новокалиново. В Бахмутското и Новопавловското направления има по 23 отбити руски пехотни атаки, като специално за Новопавловското направление (Новомихайловка, Победа и Урожайно, от изток на Угледар) има изрично уточнение за тежки руски бомбардировки с авиационни бомби – поредни видеокадри в руските телеграм канали от Часов Яр показват, че Въоръжените сили на Украйна не разполагат с достатъчно ПВО, за да спрат руската щурмова авиация:

Сериозно руско активизиране има и в Лиманското направление – 13 отбити руски пехотни атаки, с основен фокус селата Терно, Ямполовка (двете са едно до друго на 15-тина километра западно от град Кремена) и Торско, като непосредствената руска оперативна цел е украинската армия да бъде изтикана на запад от река Жребец, но тя е още далеч от изпълнение. Нови видеокадри показват опустошението на войната в Серебрянския резерват, на 10 километра югозападно от Кремена (ВИДЕО, 18+ , може да се види само от регистрирани потребители на Twitter, които са логнати в платформата):

Ukrainian tankers of the 63rd mechanized brigade operating against Russian fortifications nearby in Kreminna forest. In this area, Ukrainian troops managed to dislodge Russian forces from several positions in recent days. pic.twitter.com/8QNa0E2dU5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 19, 2024

Дневният обзор на популярния руски военен телеграм "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, показва ясно, че въпреки яросният руски напън за пореден ден голям пробив няма никъде. В направлението към Авдеевка единствената забележка на канала е как украинците хвърляли подкрепления при Очеретино, за да не допуснат разпад на северния фланг и линията Новобахмутовка – Новокалиново. Имало било руско настъпление към Нетайлово от Първомайско – няма геолокализирани видеокадри за такова нещо. За сметка на това има компилация за ужасните руски загуби във военна техника при Новомихайловка, където според "Рибар" боевете са в западната част на селището – над 300 танка и бронетранспортьора:

More than 300 units of Russian equipment were destroyed by the units of the 79th Air Assault Brigade near Novomykhailiivka. Stunning results. pic.twitter.com/Ph1nsqBij1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 19, 2024

На този фон, руската служба на BBC и руската информационна платформа "Медиазона" направиха нова актуализация на руските военни жертви в Украйна. Журналистите са успели да потвърдят смъртта на 51 096 руски войници (от публични данни, включително некролози и от разговори с роднини и приятели) – те изрично уточняват при всяка актуализация, че руските жертви са много повече, просто не се знаят имената им. 43% от потвърдено загиналите не са били част от руската армия под никаква форма преди издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин да нареди инвазия в Украйна на 24.02.2022 година. 9372 от тях са затворници (18%), 13% са доброволци, 12% са мобилизирани, обобщава данните руският опозиционен телеграм канал ASTRA.

