Пример за руското притеснение – издание на предаването на Владимир Соловьов, който отдавна е в западните санкционни списъци заради пълно и безусловно разпространение на пропагандата в подкрепа на войната в Украйна, която бълва режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. В съответното предаване на Соловьов има буквално плач и заклеймяване как така Майк Джонсън, председателят на Камарата на представителите в Конгреса в САЩ, си променил позицията и Украйна му станала по-важна от "защитата на тесните американски интереси" т.е. границата с Мексико и мигрантския въпрос. Политически хамелеон, който няма принципни убеждения, кълнат от ефира на Соловьов по адрес на Джонсън и "каквато е американската демокрация, такъв е и председателят на Камарата на представителите – всичко може да се каже на избирателите и да заблуди всички за намеренията си": Републиканците представиха нов военен пакет за Украйна, но с куп условия в него

Solovyov and his colleague are similarly taken aback by Mike Johnson’s abrupt shift in stance. Nevertheless, there is little they can do besides once again calling it a “declaration of war" to calm the domestic audience. pic.twitter.com/9maFEA1PV7

Междувременно обаче, синът на Тръмп – Доналд-младши, публикува компилация от изказвания на Джонсън как границата и миграцията е най-важният въпрос, с уточнение: "Внимавайте много за тези, които изглежда не се притесняват от това". Видеото звучи като силен сигнал, че Тръмп е недоволен от протежето си Джонсън – действията му означават, че пакет за нова помощ за Украйна скоро може да има.

Enough already! If you ever even begin to start believing anything anyone in Republican leadership tells you just watch this. Pay close attention to those that don’t seem bothered by this. They’re not our friends. pic.twitter.com/rj2NMGBarg