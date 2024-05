Сателитни снимки: Поне 3 унищожени петролни резервоара след украинския удар в Луганск

Сателитни снимки потвърждават разрушаването на поне три петролни резервоара в окупирания от руснаците Луганск след нападението на Украйна през нощта на 7 май.

Кадрите са публикувани от "Радио Свобода", като е направена съпоставка на обекта преди атаката и след нея. Ясно се вижда, че трите резервоара просто изчезват при втората серия сателитни снимки.

