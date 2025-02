Сблъсъци в Гърция: Бензинови бомби на фона на обещания за безопасни влакове (ВИДЕО и СНИМКИ)

Сблъсъци избухнаха в центъра на Атина по време на мирния протестен митинг по повод две години от най-смъртоносната влакова катастрофа в Гърция. Напрежението дойде след като група неидентифицирани лица започнаха да хвърлят бензинови бомби към голяма част от полицията за борба с безредиците, разположена в двора на гръцкия парламент, предаде гръцкото издание Kathimerini. Нападателите с качулки се промъкнаха през протестиращите, за да атакуват полицията, която отговори със сълзотворен газ.

Anarchists hijacked a great mobilisation of Greeks who demanded justice on the second anniversary of the Tempi train tragedy that killed dozens, mostly students.



The level of chaos in the centre of Athens today has not been seen since the worst years of the economic crisis. pic.twitter.com/KOyrfewQog